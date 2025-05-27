7100 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

OnePlus kısa süre önce Ace 5 Ultra ve Ace 5 Racing modellerini tanıttı. Çok şık bir görünüme sahip olan Ace 5 Racing devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OnePlus Ace 5 Racing Özellikleri

6,77 inç ekrana sahip Ace 5 Racing, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 200 gram ağırlığındaki telefonun yeşil ve siyah renk seçeneği 8,17 mm, beyaz renk seçeneği ise 8,27 mm kalınlığında.

Telefon gücünü Dimensity 9400e işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen Ace 5 Racing 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamerası bulunuyor. Arka kameralar 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Telefonun ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Ön kamera 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de bulunuyor.

OnePlus Ace 5 Racing Fiyatı