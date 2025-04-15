Çıkmasına Günler Varken Tasarımı Sızdırıldı! Realme GT 7 Hem Şık Hem Güçlü

Realme'nin uzun süredir merakla beklenen yeni telefonu GT 7'nin tasarımı nihayet netleşti. Amiral gemisi GT 7 Pro'nun biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak konumlandırılan bu model, 23 Nisan'da Çin'de tanıtılacak. Üstelik fiyatı da oldukça iddialı: 3.000 yuanın (yaklaşık 410 dolar) altında olacak.

Şirketin ilk kez paylaştığı görsellere göre, GT 7 üç farklı renkte geliyor: Buz Mavisi "Graphene Ice", Kar Beyazı "Graphene Snow" ve Gece Siyahı "Graphene Night".

Mavi model, kırmızı güç tuşu ve kırmızı kamera çerçevesi detaylarıyla diğerlerinden ayrılıyor. Tasarım olarak abisi GT 7 Pro'ya çok yakın dursa da, detaylarda daha sade bir çizgi hâkim.

Dimensity 9400 Plus İşlemcisili

Telefon henüz tanıtılmadan bütün özellikleri ortaya çıktı. Dimensity 9400 Plus işlemcisiyle gelen GT 7, performanstan ödün vermeyeceğini açıkça gösteriyor. Kamerada ise 50 MP'lik OIS destekli bir ana sensör yer alıyor ama Realme'nin önceliği bu modelde net olarak performans olmuş gibi görünüyor.

Telefonun en dikkat çeken yanı ise 7.200 mAh gibi dev bir batarya kapasitesi. Bu batarya, 100W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor ve ayrıca bypass şarj desteği de sunuyor. Yani cihaz, oyun oynarken ya da yoğun kullanımda şarj sırasında daha az ısınıyor. Tüm bu donanıma rağmen cihaz sadece 203 gram ağırlığında ve 8.25 mm kalınlığında.

BOE üretimi OLED ekranla gelen cihazda, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı yer alıyor. Parmak izi okuyucusu ise ekranın içine gömülü ve ultrasonik yapıda.