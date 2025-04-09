Fiyat Performans Canavarı Realme Narzo 80 Pro Tanıtıldı

Geçtiğimiz haftalarda Realme 14 5G modelini tanıtan Realme bu kez Narzo 80 Pro isimli yeni bir telefon tanıttı. Yeni telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı, güçlü donanım ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme Narzo 80 Pro Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 391 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. %93,7 ekran gövde oranıyla dikkat çeken telefon 170 gram ağırlığında. Telefonun boyutları 162,75 x 74,92 x 7,55 mm olarak açıklandı.

Telefonda MediaTek Dimensity 7400 bulunuyor. Bu işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Narzo 80 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1,8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera bulunuyor.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefon, IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4'ü destekleyen cihazda stereo hoparlörler mevcut.

Realme Narzo 80 Pro Fiyatı