Realme GT Neo 5 Pro Özellikleri Sızdırıldı: 150W Hızlı Şarj ve Dahası

Realme GT Neo 5 Pro özellikleri ile gündeme geldi. Realme tarafından çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon, sahip olduğu donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Realme GT Neo 5 Pro Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2772 x 1240 piksel çözünürlük

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB / 1 TB

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5200 mAh

Hızlı Şarj: 150W

İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme GT Neo 5 Pro, OLED ekran üzerinde 2772 x 1240 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alması beklenen cihazda 16 GB RAM'in yer alacağı ileri sürüldü.

Depolama tarafında 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek sunacağı iddia edilen telefonda 5200 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı düşünülüyor. Ayrıca telefonun 150W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

Söylentilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX890 ana kamera yer alacak. Arka taraftaki diğer kameralar ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde kamera bulunabilir.

Realme GT Neo 5 Pro Çıkış Tarihi

Realme GT Neo 5 Pro olarak isimlendirilen yeni telefonun temmuz ya da ağustos ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.