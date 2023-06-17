Realme GT Neo 5 Pro Özellikleri Sızdırıldı: 150W Hızlı Şarj ve Dahası
Güçlü donanım bileşenleriyle dikkat çeken Realme GT Neo 5 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Peki, Realme'nin yeni telefonu ne zaman piyasaya sürülecek?
Realme GT Neo 5 Pro özellikleri ile gündeme geldi. Realme tarafından çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon, sahip olduğu donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Realme GT Neo 5 Pro Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,74 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2772 x 1240 piksel çözünürlük
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB / 1 TB
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5200 mAh
- Hızlı Şarj: 150W
İddiaya göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme GT Neo 5 Pro, OLED ekran üzerinde 2772 x 1240 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alması beklenen cihazda 16 GB RAM'in yer alacağı ileri sürüldü.
Depolama tarafında 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek sunacağı iddia edilen telefonda 5200 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı düşünülüyor. Ayrıca telefonun 150W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor.
Söylentilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX890 ana kamera yer alacak. Arka taraftaki diğer kameralar ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde kamera bulunabilir.
Realme GT Neo 5 Pro Çıkış Tarihi
Realme GT Neo 5 Pro olarak isimlendirilen yeni telefonun temmuz ya da ağustos ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.
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