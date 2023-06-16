Infinix'in Yeni Marka Yüzü Ece Seçkin Oldu



Küresel mobil teknoloji markası Infinix, yeni elçisi olarak Ece Seçkin'i seçti. Türkiye'de önemli yatırımlar yapan marka,yeni modellerini Türk tüketicilerle buluşturuyor.

Infinix geçtiğimiz günlerde NOTE 30 modelini bölgesel bir lansman etkinliği ile Türkiye'de tanıttı.

Infinix NOTE 30 Türkiye Lansmanı Gerçekleştirildi

Lansman sırasında, başarılı bir sanatçı olan Ece Seçkin'in üç aylık bir süre için Infinix'i marka elçisi olarak temsil edeceği açıklandı. Ece Seçkin ayrıca Infinix NOTE 30'un etkileyici performansını, hızlı şarj özelliğini, yüksek kaliteli hoparlörlerini, kamerasını ve olağanüstü oyun performansını vurgulayan bir tanıtım videosunda rol aldı.

Ayrıca Infinix, PUBG MOBILE ile ortaklıklarının ikinci yılında da Ece Seçkin ile iş birliğini sürdüreceğini duyurdu. PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye ve PMPL Avrupa Şampiyonası'nın ana sponsoru olan Infinix, gelişen Türk espor ekosistemini desteklemeyi amaçlıyor.

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