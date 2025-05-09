7000 mAh Batarya, Yüksek Şarj Hızı ve Dahası! Realme GT7 Küresel Tanıtım Tarihi Açıklandı

Realme, geçtiğimiz haftalarda ana vatanı Çin'de tanıttığı GT7 adlı akıllı telefonu küresel olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu model, ilk duyurulduğunda özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. Global olarak satışa çıktığında da büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Realme GT7, Küresel Yolunda

Aktarılan bilgilere göre Realme, 27 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek lansman etkinliğiyle GT7'yi tüketicilerin karşısına çıkaracak.

Fikir vermesi için Çin'de piyasaya sürülen Realme GT7'nin özellikleri şu şekilde sıralandı;

Kategori Özellik Ekran 6,8 inç OLED, 1280 x 2800 piksel, 144Hz yenileme, 1800 nit parlaklık, %94,7 ekran-gövde oranı Ağırlık 203 gram Kalınlık 8,25 mm İşlemci MediaTek Dimensity 9400+ (3nm üretim) - 1x Cortex-X925 @ 3.73 GHz - 3x Cortex-X4 @ 3.3 GHz - 4x Cortex-A720 @ 2.4 GHz RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 Parmak İzi Okuyucu Var Arka Kamera 50 MP Sony IMX896 (f/1.8) + 8 MP Ultra Geniş Açılı (f/2.0) Ön Kamera 16 MP Geniş Açılı (f/2.4) Batarya 7.200 mAh Şarj 100W hızlı şarj desteği Dayanıklılık IP69 sertifikası (suya ve toza dayanıklı)

Modelin Çin fiyat listesiyse şu şekilde;

12 GB RAM + 256 GB depolama: 2599 yuan (13.686 TL)

2599 yuan (13.686 TL) 16 GB RAM + 256 GB depolama: 2899 yuan (15.266 TL)

2899 yuan (15.266 TL) 12 GB RAM + 512 GB depolama: 2999 yuan (15.793 TL)

2999 yuan (15.793 TL) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 3299 yuan (17.373 TL)

3299 yuan (17.373 TL) 16 GB RAM + 1 TB depolama: 3799 yuan (20.003 TL)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.