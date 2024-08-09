Realme, 35 Saniyede %17 Şarjla Rekor Kırdı! 300W'ın Üstünde Bir Hız mı Gelecek?

Realme, 14 Ağustos'ta düzenleyeceği yıllık 828 Hayran Festivali'nde duyurmayı planladığı "dünyanın en hızlı şarj teknolojisi" olarak tanımladığı yeni şarj çözümüne dair heyecan verici detaylar sızdırıldı. Peki ne kadar hızlı şarj olacak? İşte ayrıntılar...

Realme Hızlı Şarj Teknolojisi Ortaya Çıktı

Lansman öncesi ortaya çıkan bir videoda, Realme'nin yeni şarj teknolojisiyle donatılmış bir akıllı telefonun sadece 35 saniyede %0'dan %17'ye şarj olduğu görüldü. Bu inanılmaz hızlı şarj süresi, sektörde yeni bir çığır açabilecek potansiyele sahip. Detayların olduğu video ise aşağıda yer alıyor:

Telefonun tam pil kapasitesi henüz açıklanmamış olsa da, bu sonuçlar Realme'nin yüksek hızlı şarj teknolojisinde ne kadar ileriye gittiğini gösteriyor. Şirketin, 300W hızlı şarj teknolojisini tanıtacağı iddia ediliyor. Ancak bazı kaynaklar, şarj hızının 300W'ın üzerinde olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca bu iddialar, Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin geçen yıl tanıttığı 300W hızlı şarj teknolojisiyle birlikte daha da güçleniyor.

Realme'nin iddialı hedefi, hızlı şarj teknolojisinde yeni bir rekabet ortamı yaratacak gibi görünüyor. Şirketin, gelecekteki akıllı telefonlarında bu teknolojiden nasıl faydalanacağı ve kullanıcı deneyimini nasıl geliştireceği merak konusu.

Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan 828 Hayran Festivali'nde, Realme'nin yeni şarj teknolojisi hakkında daha fazla detay ve sürprizlerle karşılaşmamız bekleniyor.