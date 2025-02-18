Realme Neo 7 SE Tasarımı Sızdırıldı! İşte Özellikleri
Realme bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Realme Neo 7 SE modelinin tanıtım tarihini açıkladı. Bu açıklama sonrasında cihazın tasarımı sızdırıldı!
P3 Pro ve P3x modellerini bugün düzenlediği etkinlikte tanıtan Realme bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Realme Neo 7 SE modelini 25 Şubat günü piyasaya süreceğini duyurdu. Üç renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak olan telefon çift kameraya sahip olacak.
Realme Neo 7 SE Görselleri Sızdırıldı
Daha önce birçok özelliği sızdırılan telefonun bu kez tasarımı tamamen ortaya çıktı. Cihazın tasarımını daha doğrusu diğer telefonlara kıyasla farklı olan arka kapağını tasarlarken oyun robotlarından ilham aldığını belirten Realme sol alt köşeye bir çivi detayı ekledi.
Özellikle kılıfsız kullanım halinde cihazın arka kapağının dikkat çekeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 7000 mAh bataryaya sahip olmasını beklediğimiz Neo 7 SE gücünü Mediatek Dimensity 8400 işlemciden alacak.
Yani bu yeni telefon GT Neo 6 SE'nin izinden gidecek, ancak Realme bu yıl GT ve Neo serilerini ayırmaya karar verdiği için GT ifadesi yer almıyor.
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Yaklaşık 275 dolar fiyat etiketine sahip olmasını beklediğimiz Neo 7 SE'nin arka tarafında 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak.