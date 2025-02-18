Fiyat Performans Canavarı Realme P3 Pro Tanıtıldı! Dev Bataryalı

Realme, uzun süredir merakla beklenen P3 Pro modelini tanıttı. Yapılan tanıtım ile birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. P3 Pro devasa batarya, yüksek yenileme hızı ve 80W hızlı şarj teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Realme P3 Pro Özellikleri

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 390 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kavisli ekran tasarımıyla etkileyici görünen telefon, Krafton ile ortak geliştirilen GT Boost teknolojisini destekliyor.

Telefonda Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri mevcut. LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojilerini destekleyen telefon Adreno 710 GPU bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megpaiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

Ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip telefon Android 15 tabanlı Realme UI 6 ile birlikte geliyor. 6.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 80W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Aerospace VC isimli soğutma sistemine sahip telefonda çift hoparlör de bulunuyor.

Realme P3 Pro Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama: 23.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 20 bin TL)

23.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 20 bin TL) 8 GB RAM + 256 GB depolama: 24.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 21 bin TL)

24.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 21 bin TL) 12 GB RAM + 256 GB depolama: 26.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 22 bin 940 TL)

Realme tarafından üretilen yeni telefon P3 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.