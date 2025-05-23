Realme'den 7000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Çok yakında tanıtılacak Realme Neo 7 Turbo için web sayfası oluşturuldu. Bununla birlikte telefonun RAM kapasitesi, depolama seçenekleri ve işlemcisi belli oldu. Ayrıca özelliklere dair bir sızıntı da gerçekleşti.

Realme Neo 7 Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme, Neo 7 Turbo isimli akıllı telefon modeli için web sayfası hazırladı. Web sayfasında yer alan bilgilere göre telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri olacak.

Telefonun "12 GB RAM ve 256 GB depolama", "12 GB ve 512 GB depolama", "16 GB RAM ve 256 GB depolama" ve "16 GB RAM ve 512 GB" sürümleri olacak. Böylece kullanıcılar ihtiyacına uygun sürümü satın alabilecek.

Neo 7 Turbo gücünü Dimensity 9400e işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Daha önce ortaya atılan iddiaya göre 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka tarafında OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX882 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel telefoto kameranın bulunacağı öne sürülmüştü.