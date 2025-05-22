Xiaomi'den Ucuz Telefon! 50 MP Ön Kamera, 16 GB RAM ve Güçlü İşlemci

Xiaomi kısa süre önce Xiaomi 15S Pro ve Civi 5 Pro modellerini tanıttı. Çok şık bir görünüme sahip olan Civi 5 Pro uygun fiyata güçlü donanım sunuyor. Telefon ön kamerası, bataryası, işlemcisi ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Xiaomi Civi 5 Pro Özellikleri

6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip Civi 5 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1236 x 2750 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. HDR10+ ve Dolby Vision teknolojilerini destekleyen telefonda Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisi mevcut.

Telefonda Snapragon 8s Gen 4 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen Civi 5 Pro modeli 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPPDDR5x RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleri bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.163 diyafram değerine sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip telefoto kamera yer alıyor.

Civi 5 Pro'nun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de mevcut.

Xiaomi Civi 5 Pro Fiyatı