Realme'den Ucuz Android Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Realme, P4 Lite 4G isimli yeni bir akıllı telfeon tanıtmaya hazırlanıyor. P4 Lite 4G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca bazı özellikler de açıklığa kavuştu.Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak.

Realme P4 Lite 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4 Lite 4G, 20 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Realme P3 Türkiye'de satılmıyor ancak Realme'nin pek çok modeli şu anda satışta. Dolayısıyla P4 Lite 4G'nin de Türkiye'ye satışa sunulma ihtimalini söylemek mümkün.

Realme P4 Lite 4G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Dokunmatik Örnekleme Hızı: 180Hz

180Hz Ekran Parlaklığı: 563 nit

563 nit Batarya: 6.300 mAh

6.300 mAh İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54

IP54 Kalınlık: 7,94 mm

Paylaşılan bilgilere göre Realme P4 Lite 4G'nin ekranı 6,74 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde HD>+ çözünürlük, 563 nit parlaklık, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunacak. Realme P3 Lite'ta ise 6,67 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve LCD ekran mevcut.

Akıllı telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, Temple Run gibi basit mobil oyunları oynama, sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 6.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Realme P3 Lite'ta 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Raelme'nin yeni akıllı telefonu 7,94 mm kalınlığında olacak. Akıllı telefonda ayrıca IP54 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Arama sırasında sesin daha net gitmesini sağlayan Noise Reduction Call 2.0 dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka tabanlı özellikler de bulunacak.

Realme P4 Lite 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P3 Lite için 10 bin 499 rupi (5 bin 61 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme P4 Lite 4G'nin ise 12 bin rupi (5 bin 785 TL) başlangıç fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor ancak Türkiye'deki vergileri göz önünde bulundurduğumuzda telefonun fiyatının 11 bin TL civarında olması muhtemel görünüyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.