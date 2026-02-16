Android 17 Tabanlı HyperOS 4 Alacak Redmi Telefonlar Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi hızla yayılmaya devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesi alacak Redmi telefonlar ortaya çıktı. Bunlar arasında Redmi Note 14 serisinden Redmi 15'e kıyasla çok sayıda model bulunuyor.

Android 17 Tabanlı HyperOS 4, Hangi Redmi Telefonlara Gelecek?

Xiaomi'nin en güncel yazılımı olan Android 16 tabanlı HyperOS 3 önemli yenilikler içeriyor. Hyper Island olarak isimlendirilen özellik sayesinde bildirimler ve aktiviteler doğrudan ekranın üst kısmından görülebiliyor. Kullanıcılar, şarj hızından dinlediği şarkılara kadar birçok bilgiye oldukça pratik bir şekilde ulaşabiliyor.

Söz konusu güncellemeye kavuşan akıllı telefonlarda uygulamalar arasında geçiş yapmak ve görevleri yönetmek de çok daha kolay hâle geldi. HyperOS 3 güncellemesi bunların yanı sıra yapay zeka destekli araçlar da sunuyor. HyperOS 3 güncellemesi yayınlanmaya devam ederken HyperOS 4 üzerinde çalışılmaya devam ediliyor.

Android 17 tabanlı olacak bu yeni güncellemenin hangi yenilikler sunacağı henüz belli değil ancak hangi telefonlara geleceği açıklığa kavuştu. HyperOS 4 güncellemesi alacak Redmi telefonlar arasında Redmi Note 15 Pro 4G, Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro, Redmi K80 Ultra, Redmi Note 14S ve Redmi Note 14 Pro 4G dahil olmak üzere pek çok model bulunuyor.

Uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi 15C, Redmi 15 ve Redmi A5 4G'nin de Android 17 güncellemesine kavuşacağı iddia edildi. Ayrıca Redmi K70e, Redmi K70, Redmi Turbo 3, Redmi Turbo 5, Redmi Turbo 5 Max, Redmi K60 Ultra, Redmi K90 ve Redmi K90 Pro Max de söz konusu güncellemeyi alacak.

Android 17 Tabanlı HyperOS 4 Ne Zaman Yayınlanacak?

İdidaya göre Google, Android 17 işletim sisteminin kararlı sürümünü 2026 yılının haziran veya temmuz ayında yayınlanacak. Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesinin ise 2026 yılının sonbahar mevsiminde yayınlanmaya başlaması bekleniyor. 2026 yılının sonu 2027 yılının başına kadar çok daha fazla cihazın HyperOS 4'e kavuşacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.