Realme'den Fiyat Performans Canavarı Yeni Telefon: 6000 mAh Batarya ve Daha Fazlası!

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Realme, kısa bir süre önce ürün yelpazesini genişletti. Şirket, yeni fiyat performans telefonu Realme P3 Lite'ı resmen piyasaya sürdü.

Yeni cihaz, uygun fiyatına kıyasla sunduğu büyük batarya kapasitesi ve yenilikçi ekranı gibi özellikleriyle yılın en dikkat çekici cihazlarından biri olabilir. Gelin, şimdi Realme P3 Lite'ın özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Realme P3 Lite'ın Özellikleri

Yeni Realme P3 Lite, 6,67 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir ekrana sahip. Mevcut panel özellikle oyunlarda ve sosyal medya gibi günlük kullanımlarda akıcı bir deneyim vadediyor.

MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan cihazın kalbinde ise, genellikle Vivo Y29T 5G ve Realme 14T 5G gibi orta segment telefonlarda gördüğümüz işlemcisiyle giriş seviyesi bir cihaza kıyasla çok daha yüksek bir performans sunabiliyor.

4GB ve 6GB RAM olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile satışa sunulan P3 Lite, 128 GB dahili depolama alanına sahip olmasına karşın microSD kart desteğiyle 2TB'a kadar geniş bir hafıza sunabiliyor.

Telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise 6.000 mAh kapasiteli devasa bataryası. Silikon-karbon malzeme ile geliştirilen bu pil, yüksek kapasitesine rağmen cihazda oldukça makul bir yer kaplıyor. Öyle ki yeni telefon bu bataryası ile birlikte yalnızca 7.94 mm kalınlığa ve 197 gram ağırlığa sahip.

Yeni bütçe dostu cihaz arka yüzeyinde telefoto lens ve geniş açı sensörü ile beraber 32MP'lik bir ana kamerayı bünyesinde barındırıyor. Telefonun ön tarafında ise 8MP'lik bir selfie kamerası mevcut. Söz konusu modelin, yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu, IP64 sertifikası, çift SIM kart desteği ve Bluetooth 5.3 gibi yenilikçi özelliklere de ev sahipliği yaptığını ekleyelim.

Realme P3 Lite'ın Fiyatı

Mor, gece yarısı siyahı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen yeni Realme P3 Lite'ın Hindistan pazarındaki fiyat seçenekleri şu şekilde:

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 118 dolar (4881.74 TL)

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 130 dolar (5378.19 TL)

Şimdilik yalnızca Hindistan gibi Asya bölgelerinde satışa sunulacağı söylenen cihazın ilerleyen günlerde ülkemize gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Realme'nin yeni uygun fiyatlı cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.