realme Türkiye'nin Marka Yüzü Mete Gazoz ve Melissa Vargas Oldu!

realme Türkiye, Dünya Şampiyonu okçu Mete Gazoz ve ünlü voleybolcu Melissa Vargas'ı yeni marka yüzleri olarak açıkladı.

Önde gelen bir küresel marka olan realme ile bu başarılı sporcular arasındaki iş birliği, REALME'nin kendi alanlarında olağanüstü genç yetenekleri destekleme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Dünya Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, kariyeri boyunca okçulukta kayda değer başarılar elde etti. Türk Kadın Milli Voleybol Takımı'nın öne çıkan isimlerinden Melissa Vargas ise olağanüstü hızı ve gücüyle FIVB Milletler Ligi'nde "En Değerli Oyuncu" seçildi.

realme Türkiye CEO'su Weijian Zhou, iş birliğinden duyduğu heyecanı dile getirerek şunları söyledi:

"Spor dünyasını fetheden iki olağanüstü yetenek, Mete Gazoz ve Melissa Vargas'ı realme'nin Türkiye'deki yüzleri olarak görmekten heyecan duyuyoruz. Her ikisi de, realme'nin temsil ettiği cesaret ve adanmışlık ruhu ile en iyiyi sunmayı hedefleyen markayı seçen olağanüstü sporcular.“Dare to Leap” ruhuyla hep dünyanın en iyileriyle birlikte cesaretle ilerlediğimiz bu yolda teknolojinin hızı ve sporun gücünü realme’de bir araya getiriyoruz. Dünyanın en iyileriyle büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz."

realme ile güçlerini birleştirmekten duyduğu heyecanı paylaşan Mete Gazoz ise şunları söyledi: "Yaptığım sporda mükemmelliğe ve yeniliğe değer veren, “fazla iyi” olma hedefini benim kadar benimseyen dünyanın hızla büyüyen markalarından, realme ile benzer amaçlara ulaşmak için bir yola çıkmaktan gurur duyuyorum. Birlikte yeni zirveleri hedefleyeceğiz."

Melissa Vargas da heyecanını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "realme ailesinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum ve önümüzdeki dönemde birbirimize güç katacağımız süreci sabırsızlıkla bekliyorum. realme ile fazla iyi olmaya cesaret edenlerin dünyasında hep daha da fazla iyiyi hedefliyoruz."