Gerçekçi Grafiklere Sahip Yarış Oyunu Recharge'ı Çıkmadan Oynayabilirsiniz
gerçekçi grafiklere sahip yerli RC yarış oyunu Recharge'ın çıkış tarihi belli oldu. Üstelik bu oyunu deneyimlemek için çıkış tarihini beklemenize gerek yok.
İzmir merkezli Room Games tarafından geliştirilen Recharge'ın çıkış tarihi belli oldu. Buna göre gerçekçi grafiklere sahip olmasıyla dikkat çeken Recharge, 28 Temmuz 2025'te çıkacak. Ancak oyunun yeni bir videosunu da yayınlayan Room Games'in tek müjdesi çıkış tarihi duyurusu değil. Playtest süreci başlayan Recharge'ı daha çıkmadan oynayabilirsiniz. İşte detaylar!
28 Temmuz 2025'te Çıkacak Recharge'ın Playtest Süreci Başladı
Türk oyun stüdyosu Room Games tarafından geliştirilen modern RC yarış oyunu Recharge, önemli bir kilometre taşına ulaştı. Oyun bugün itibarıyla Steam'de playtest sürecine girdi. Bu sayede oyuncular çıkışından önce Recharge'ı deneyebilir. Bunun için tek yapmanız gereken ise Recharge, Steam sayfasına gitmek. Ayrıca oyunun yeni fragmanı da yayınlandı.
Recharge, 28 Temmuz 2025'te' PC'de erken erişime girecek. Tam sürüm ise ilerleyen dönemde PC'nin yanı sıra Xbox Series X|S ve PlayStation 5'e de gelecek. Geliştiricinin erken erişim gerekçesi olarak açıklaması ise şu şekilde:
Recharge’ı Erken Erişim olarak yayınlamayı seçtik çünkü oyuncuları geliştirme sürecine doğrudan dahil etmek istiyoruz. Temel oynanış mekaniği şimdiden oldukça sağlam durumda, ancak Erken Erişim sayesinde topluluktan alacağımız geri bildirimlerle özellikleri iyileştirebilir, dengeyi optimize edebilir ve yeni içerikler ekleyebiliriz. Bu iş birliğine dayalı yaklaşım, oyuncularımıza mümkün olan en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olacak.
En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 5 Yıllık Efsane Oyun ilk Üçe Girdi
Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları belli oldu. Peki, en çok hangi PC oyunu satıldı? İşte paylaşılan listeye dair detaylar!
Recharge Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce RTX 2070
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Recharge Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3800X / Intel Core i7-10700K
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan