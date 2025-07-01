Gerçekçi Grafiklere Sahip Yarış Oyunu Recharge'ı Çıkmadan Oynayabilirsiniz

İzmir merkezli Room Games tarafından geliştirilen Recharge'ın çıkış tarihi belli oldu. Buna göre gerçekçi grafiklere sahip olmasıyla dikkat çeken Recharge, 28 Temmuz 2025'te çıkacak. Ancak oyunun yeni bir videosunu da yayınlayan Room Games'in tek müjdesi çıkış tarihi duyurusu değil. Playtest süreci başlayan Recharge'ı daha çıkmadan oynayabilirsiniz. İşte detaylar!

28 Temmuz 2025'te Çıkacak Recharge'ın Playtest Süreci Başladı

Türk oyun stüdyosu Room Games tarafından geliştirilen modern RC yarış oyunu Recharge, önemli bir kilometre taşına ulaştı. Oyun bugün itibarıyla Steam'de playtest sürecine girdi. Bu sayede oyuncular çıkışından önce Recharge'ı deneyebilir. Bunun için tek yapmanız gereken ise Recharge, Steam sayfasına gitmek. Ayrıca oyunun yeni fragmanı da yayınlandı.

Recharge, 28 Temmuz 2025'te' PC'de erken erişime girecek. Tam sürüm ise ilerleyen dönemde PC'nin yanı sıra Xbox Series X|S ve PlayStation 5'e de gelecek. Geliştiricinin erken erişim gerekçesi olarak açıklaması ise şu şekilde:

Recharge’ı Erken Erişim olarak yayınlamayı seçtik çünkü oyuncuları geliştirme sürecine doğrudan dahil etmek istiyoruz. Temel oynanış mekaniği şimdiden oldukça sağlam durumda, ancak Erken Erişim sayesinde topluluktan alacağımız geri bildirimlerle özellikleri iyileştirebilir, dengeyi optimize edebilir ve yeni içerikler ekleyebiliriz. Bu iş birliğine dayalı yaklaşım, oyuncularımıza mümkün olan en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olacak.

Recharge Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce RTX 2070

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Recharge Önerilen Sistem Gereksinimleri