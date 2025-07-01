En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 5 Yıllık Efsane Oyun ilk Üçe Girdi

Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. SteamDB'nin 24 Haziran-1 Temmuz 2025 dönemini kapsayan listede çok eğlenceli co-op oyun Peak ve beş yıl önce çıkan satışa sunulan Cyberpunk 2077 dahil pek çok oyun bulunuyor.

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Peak, Steam'de geçtiğimiz haftanın en çok satılan PC oyunu oldu. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunun Steam inceleme notları şu anda "Çok Olumlu" durumda.

CD Projekt RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 ikinci sırada yer aldı. Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 2020 yılında satışa sunulmuştu. Oyunun Steam inceleme notları "Son Derece Olumlu" durumda.

RPG türündeki Elden Ring üçüncü sırada konumlandı. 94 Metacritic puanına sahip olan oyun, FromSoftware tarafından geliştirildi. 2022 yapımı oyunun Steam inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

Steam'de En Çok Satılan PC Oyunları (24 Haziran-1 Temmuz 2025)