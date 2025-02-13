Gerçekçi Grafiklere Sahip Yerli RC Yarış Oyunu Recharge'ın Sinematik Fragmanı Yayınlandı

Çocukluğumuzun vazgeçilmezi uzaktan kumandalı arabalar, şimdi de bilgisayarlarımızda! İzmir merkezli Room Games'in geliştirdiği ve duyurulduğu günden beri büyük merak uyandıran Recharge, çocukluk anılarınızı yeniden canlandırmanıza olanak tanıyor. İşte oyunun merakla beklenen sinematik fragmanı!

Recharge’ın Sinematik Fragmanı Yayınlandı! İstek Listenize Eklemeyi Unutmayın

Duyurulduğu günden beri ciddi bir hayran kitlesi edinen ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan Recharge'ın sinematik fragmanı yayınlandı. Oynanışa dair ipuçları da veren video, her yaştan araba tutkununu etkilemeyi başardı.

Son aylarda 15 binden fazla kişinin istek listesine eklediği Recharge, 12 kişiye kadar desteklediği çevrimiçi yarış deneyimiyle arkadaşlarınızla rekabetinizi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Çeşitli oyun modları sunan bu yapımda, serbest stil akrobasi ve kaotik savaş arenaları gibi farklı seçenekler bulunuyor.

Eğer tüm bu anlattıklarımız ilginizi çektiyse siz de buraya tıklayarak Recharge'ı Steam'de istek listenize ekleyebilirsiniz. Böylelikle oyun 2025'in ikinci çeyreğinde haberdar olabilir ve alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz.

Recharge, gerçekçi oynanışı ve grafikleriyle dikkat çeken bir oyun. Şehir hayatının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle dışarıda kumandalı arabayla oynama fırsatı bulmak bir yana, sokakta yürürken bile insanlara çarpmadan ilerlemenin zorlaştığı günümüzde, bu oyunla vakit geçirmek eğlenceli ve nostaljik bir deneyim sunuyor.

Recharge Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce RTX 2070

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Recharge Önerilen Sistem Gereksinimleri