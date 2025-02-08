Intel'den AMD'nin Korkulu Rüyası Arrow Lake Yeni Nesil İşlemciler

Teknoloji devi Intel'in Arrow Lake Refresh işlemcileri bir süre önce iptal edildiği söylentileriyle gündeme gelmişti.

Ancak son sızıntılara göre Intel, bu seriyi yeniden canlandırmayı planlıyor. Özellikle yeni nesil AI hızlandırıcılar ile oyun ve içerik üretiminde performansı artırmak isteyen Intel; işlemcilerini yüksek çekirdek sayısı, gelişmiş yapay zeka performansı ve yeni mimari tasarımlarla baştan yarattı.

Oyunlarda daha iyi optimizasyon sağlaması beklenen yeni nesil Arrow Lake işlemcilerinde 13 TOPS'tan daha yüksek yapay zeka performansı sunacak. Adının ise "Core Ultra Series 3" şeklinde güncellenmesi bekleniyor.

Panther Lake İşlemcisi Özellikleri

Arrow Lake serisinin mobil cihazlara özel olarak geliştirilen alt serisi Panther Lake, yeni NPU5 mimarisi ile önceki nesillere göre büyük bir sıçrama yapacak. NPU5 mimarisi 50 TOPS'a kadar AI performansı sağlarken, iGPU birimi 120 TOPS'a kadar ek destek sunuyor.

Öne çıkan konfigürasyonlar şöyle:

SKU #1: 4 P-Core + 8 E-Core + 4 LPE Core + 12 Xe3 iGPU (180 TOPS AI performansı)

+ 12 Xe3 iGPU (180 TOPS AI performansı) SKU #2: 4 P-Core + 8 E-Core + 4 LPE Core + 4 Xe3 iGPU (100 TOPS)

+ 4 Xe3 iGPU (100 TOPS) SKU #3: 4 P-Core + 0 E-Core + 4 LPE Core + 4 Xe3 iGPU (100 TOPS)

+ 4 Xe3 iGPU (100 TOPS)

Nova Lake: 52 Çekirdekli Canavar

Intel'in Nova Lake işlemcileri, masaüstü bilgisayarlar için devrim niteliğinde olabilir; zira daha önce görülmemiş çekirdek sayılarına sahip.

Bu modeller 52 çekirdeğe kadar çılgın bir performans gösterebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor ki Raptor Lake ve Arrow Lake serilerine kıyasla bu iki kat daha fazla çekirdek anlamına geliyor.

Konfigürasyonları:

SKU #1: 52 Çekirdek (16 P-Core + 32 E-Core + 4 LPE-Core)

(16 P-Core + 32 E-Core + 4 LPE-Core) SKU #2: 28 Çekirdek (8 P-Core + 16 E-Core + 4 LPE-Core)

(8 P-Core + 16 E-Core + 4 LPE-Core) SKU #3: 16 Çekirdek (4 P-Core + 8 E-Core + 4 LPE-Core)

Son olarak daha uygun bütçeli bir işlemci arayışında olanlar için Wildcat Lake serisi var. Bu seri dizüstü bilgisayarlar için geliştiriliyor ve 2 P-Core + 4 LPE Core içeren bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm bu modeller, AMD'nin Zen 5 ve Zen 6 serilerine karşı cevap olarak sahneye çıkıyor. Sizce Intel, AMD'nin işlemcilerini geride bırakabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.