Rockstar Games'ten L.A. Noire ve Max Payne 3 Sürprizi

Rockstar Games, L.A. Noire ve Max Payne 3 sahiplerine hoş bir sürpriz yaptı. Bugünden itibaren her iki oyunun da yayınlanmış olan tüm indirilebilir içerikleri ücretsiz olarak erişime açıldı.

L.A. Noire, 2011 yılında kapanan Team Bondi tarafından geliştirilmişti. Aynı yılın Mayıs ayında ilk olarak PS3 ve Xbox 360 ve sonrasında da PC için satışa sunulan oyun, 2017 yılında da PS4, Switch ve Xbox One platformlarına uyarlanmıştı. Bizleri 1947 yılının Los Angeles şehrine götüren oyunda Dedektif Cole Phelps rolüne bürünüyor ve beş farklı kısımdan çok sayıda davayı çözmek için uğraş veriyorduk.

Depth Analysis tarafından geliştirilen MotionScan teknolojisinin ilk kez kullanıldığı L.A. Noire, çıktığı dönemdeki en gerçekçi yüz animasyonlarını sunuyordu. Daha sonradan L.A. Noire: The VR Case Files adı altında sanal gerçeklik platformuna da taşınan oyun, birçok farklı ödülü de kazanmıştı.

Diğer yandan Rockstar Studios tarafından geliştirilen Max Payne 3 ise 2012 yılında PC, PS3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Serinin üçüncü ana oyunu olmasının yanı sıra ikinci oyun için devam niteliği taşıyan Max Payne 3’te, Sao Paulo şehrinde özel güvenlik girişimcisi olarak çalışan ama kısa sürede kendisini ihanet ve ölüm ile dolu bir arayış içerisinde bulan Max ağabeyimizin başından geçenler anlatılıyordu. Her ne kadar ilk iki oyun kadar etki yaratamamış olsa da, oyuncular tarafından büyük bir zevkle oynanmıştı.

L.A. Noire ve Max Payne 3 İçerikleri Ücretsiz Oldu

Yakın bir zaman önce yeni bir duyuruda bulunan Rockstar Games, her iki oyun için de çıkışları sonrasında yayınlanan tüm indirilebilir içeriklerin PC platformunda ücretsiz olduğunu duyurdu. Yani eğer L.A. Noire ve Max Payne 3’ün içeriklerini barındıran versiyonlarına sahip değilseniz, tek bir kuruş bile ödemeden tamamına erişim hakkınız olacak. Öte yandan, artık her iki oyunu da oynayabilmek için 64-Bit işletim sistemi gerekecek. Çünkü, 32-Bit işletim sistemi desteği bu hafta itibarıyla sonlandırıldı.

Genel bir bilgilendirme olması için, yayınlanan tüm indirilebilir içeriklerin listesine aşağıdan bakabilirsiniz.

L.A. Noire İndirilebilir İçerikleri

The Broderick Detective Suit

The Sharpshooter Detective Suit

The Badge Pursuit Challenge & Button Man Suit

The Naked City Vice Case

A Slip of the Tongue Traffic Case

Nicholson Electroplating Arson Case

Reefer Madness Vice Case

The Consul's Car Traffic Case

Max Payne 3 İndirilebilir İçerikleri