Red Dead Redemption'ın PC Sürümünün Fiyatı Belli Oldu: Cep Yakıyor!

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Red Dead Redemption PC sürümünün çıkış tarihi açıklanmıştı ancak ne kadar fiyat etiketiyle satılacağı merak konusuydu. Bugün yaşanan gelişme ile birlikte oyunun Epic Games Store'daki fiyat etiketi belli oldu.

Rockstar San Diego ile Rockstar North tarafından geliştirilen açık dünya oyunu ilk olarak 2010 yılının mayıs ayında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için satışa sunulmuştu.

2023 yılının ağustos ayında ise oyunun Nintendo Switch ve PlayStation 4 sürümleri piyasaya sürülmüştü. Kısaca RDR olarak bilinen oyun çok yakında bilgisayar üzerinden de oynanabilecek. Peki, Red Dead Redemption PC sürümünün fiyatı ne kadar olacak?

Red Dead Redemption PC Sürümünün Fiyatı

Epic Games Store'da Red Dead Redemption oyunu için 1.749 TL fiyat etiketi belirlendi. Uzun süredir bilgisayar kullanıcıları tarafından merak içerisinde beklenen oyunun Steam'deki fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Red Dead Redemption'ın PC Sürümü Çıkış Tarihi

Vahşi Batı temasına sahip olan Red Dead Redemption 29 Ekim 2024 tarihinde PC platformuna çıkacak. Oyun henüz ön siparişe açılmadığı için ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı bilinmiyor.

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