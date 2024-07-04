Intel Core i9, RTX 4070 ve Fazlası! Red Magic Titan 16 Pro Tanıtıldı

Nubia'nın alt markası Red Magic, yeni akıllı telefonları Red Magic 9S Pro ve 9S Pro+'ın yanı sıra, bugün Red Magic Titan 16 Pro dizüstü bilgisayarını da tanıttı. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yeni model 16 inçlik bir ekrana sahip ve güçlü donanım özellikleri ile dikkat çekiyor.

Yeni Red Magic Titan 16 Pro'nun Özellikleri

Red Magic Titan 16 Pro, Intel Core i9 işlemci ve Nvidia'nın GeForce RTX4060 veya RTX4070 grafik kartları ile donatılmış. Ekran, 16:10 en boy oranı, 3ms tepki süresi, 240 Hz yenileme hızı ve 2560x1600 çözünürlük sunuyor. Ayrıca, 500 nit tepe parlaklığı, G-Sync desteği ve DC dimming özellikleri ile geliyor ve DCI-P3 renk gamının %100'ünü kapsıyor.

Bellek olarak, Samsung yapımı DDR5 5600MHz 32GB'a kadar (96GB'a kadar genişletilebilir) RAM ile yapılandırılabiliyor. Depolama için ise, Samsung PM9A1 1TB SSD'nin 7,000MB/s okuma hızına sahip olduğu belirtiliyor. Ekstra depolama ihtiyacı olanlar için PCIe 4.0 M.2 genişleme yuvası da mevcut.

Soğutma sistemi, 3,850 RPM'de çalışan iki büyük fan ile 13.8 CFM hava basıncı sağlayan Magic Cooling sistemine sahip. Ayrıca, DTS-X Ultra destekli stereo çift hoparlör, Windows Hello'yu destekleyen FHD IR kamera ve 100W PD hızlı şarj desteği bulunuyor.

Bağlantı noktaları arasında bir Thunderbolt 4, bir HDMI 2.1, bir USB-C 3.2, bir USB-A 3.2, bir Ethernet portu, bir ses jakı ve bir SD kart yuvası yer alıyor. Dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise 2.3 kg.

Red Magic Titan 16 Pro, iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Dark Knight rengi 9 Temmuz'da, Glacier Edition ise bu ayın ilerleyen günlerinde satışa sunulacak. Fiyatlar RTX4060, 16GB RAM ve 1TB depolama ile Dark Knight için $1,444, aynı özelliklerle Glacier Silver için ise $1,554 olacak.

RTX4070 ve 32GB RAM ile yalnızca Glacier Silver versiyonu ise $1,829 olarak fiyatlandırılacak. Red Magic Titan 16 Pro'nun uluslararası pazara 2024'ün dördüncü çeyreğinde, yani Ekim ve Aralık ayları arasında sunulması bekleniyor.