Reddit, GIF Yanıtlarını Artık Tüm Kullanıcılara Sunuyor

Reddit gönderilerine eğlenceli GIF'lerle yanıt vermeyi tercih ediyorsanız popüler sosyal medya platformunun son güncellemesi tam size göre. Yapılan yeni açıklamaya göre yalnızca ücretli aboneliklerin kullanabildiği GIF kullanarak yanıt verme özelliği artık tüm kullanıcıların kullanımına sunuluyor.

Çarşamba günü, çevrimiçi GIF veritabanı Giphy, Reddit'in yorumlarda GIF'lerinin tüm kullanıcılara genişletildiğini içeren yeni bir ortaklığı duyurdu. Yeni genişletilmiş özellik, Reddit kullanıcılarının artık oluşturdukları bir yoruma eklenecek GIF'leri seçebilecekleri Giphy'den aranabilir bir "denetlenen GIF kitaplığını" içeriyor.

Reddit, GIF Yanıtları Özelliğinin Kullanımını Detaylandırdı

Giphy ortaklığı teknik olarak Reddit'in GIF yanıtları özelliğini bugünden itibaren tüm kullanıcılara açsa da bununla ilgili bazı uyarılar var:

Yeni Giphy destekli GIF yanıtları özelliği şu anda yalnızca SFW alt dizinleri ve korumaya alınmamış alt dizinler için kullanılabilir.

Ayrıca genişletilmiş GIF yanıtları özelliği, yalnızca moderatörler bunu kullanmayı seçtiyse uygun alt dizinler için kullanılabilir. Başka bir deyişle alt dizininiz bu özelliğin başlatılmasından önce mevcutsa moderatörlerinizin bu alt dizinde kullanılabilir hâle getirmesi gerekir.

Alt dizininiz, özelliğin başlatılmasından sonra başlatıldıysa genişletilmiş GIF yanıtları özelliği zaten etkin olmalı ancak moderatörler bunu daha sonra devre dışı bırakabilir.

Geçmişte bir GIF ile yorum yapma seçenekleri biraz sınırlıydı. GIF'e yalnızca takviyeler (GIF yanıtları gibi o alt dizindeki bir avantajın kilidini açmak için uygulanabilen alt dizinler için ücretli abonelikler) aracılığıyla erişilebiliyordu. Görünüşe göre bu en son özellik genişletmesi, Reddit gönderilerine GIF yanıtlarının kullanımını daha kolay hâle getirmeye yönelik atılan önemli bir adım.