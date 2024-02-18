Reddit, İçeriklerini Yapay Zeka Eğitimi İçin Sattı: Neden Tepki Aldı?

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Reddit, içeriklerini yapay zekâ eğitimi için satarak büyük bir tartışmaya yol açtı.

Yıllık 60 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atan Reddit, bu kararıyla birçok kullanıcının tepkisini çekti. Reddit'in anlaşma yaptığı yapay zekâ firmasının ismi bilinmiyor.

Anlaşmaya göre, Reddit'in büyük oranda kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri, LLM (Büyük Dil Modeli) eğitiminde kullanılacak.

Reddit'in Yapay Zekâ Kararı: Tepkiler ve Tartışmalar

Reddit'in bu kararı, platformun API'sine yapılan ücretlendirme değişikliğiyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl, Reddit API'ye erişim için ücret talep etmeye başlamıştı. Bu durum, Apollo gibi üçüncü parti Reddit uygulamalarının kapanmasına yol açmış ve büyük tepki toplamıştı.

Kullanıcılar, Reddit'in API kararının arkasında LLM'ler olduğunu ve platformun bu verileri ticari amaçla kullanmak istediğini savunuyor. Ayrıca, Reddit'in bu kararıyla platformun özgün ruhunu kaybettiği ve kullanıcıların mahremiyetini tehlikeye attığı da öne sürülüyor.

Reddit CEO'su Steve Huffman, LLM'lerin geliştirilmesi için Reddit verilerinin çok değerli olduğunu ve bu verileri bedavaya sunmak zorunda olmadıklarını savunuyor. Huffman, yapay zekâ sektöründen gelir elde etmek istediklerini ve bunu yaparken platformun özgün ruhunu korumayı da amaçladıklarını söylüyor.

Yapay zekâ kararı, platformun geleceği ve kullanıcıların mahremiyeti açısından önemli bir tartışmayı tetikledi. Bu tartışmanın sonucunda Reddit'in kararını değiştirip değiştirmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Platform, içeriklerini yapay zekâ eğitimi için satarak büyük bir tartışmaya yol açtı. Kullanıcılar, Reddit'in bu kararının platformun özgün ruhunu ve kullanıcıların mahremiyetini tehlikeye attığını savunuyor.

Reddit, LLM'lerin geliştirilmesi için Reddit verilerinin çok değerli olduğunu ve bu verileri bedavaya sunmak zorunda olmadıklarını savunuyor.