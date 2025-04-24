İnce, Hafif ve Çok Güçlü: REDMAGIC 10 Air'in Global Lansmanı Yapıldı

REDMAGIC olağanüstü mobil oyun performansı, son teknoloji soğutma ve yapay zeka destekli geliştirmeler sunmak üzere tasarlanan yeni akıllı telefonu REDMAGIC 10 Air'in küresel lansmanını gerçekleştirdi. Hafif ve ince tasarıma sahip olan hafif REDMAGIC 10 Air çok güçlü donanımı ve uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

REDMAGIC 10 Air'in Global Sürümü Tanıtıldı

REDMAGIC 10 Air 16 Nisan 2025 tarihinde Çin'de tanıtılmıştı. 23 Nisan tarihinde ise telefonun global lansmanı yapıldı. Peki, şık tasarıma ve çok güçlü donanıma sahip telefon neler sunuyor?

Premium Tasarım ve Hissiyat

7,85 mm kalınlığındaki REDMAGIC 10 Air 205 gram ağırlığında. RGB aydınlatma ve tetik tuşlarıyla dikkat çeken telefon alüminyum çerçeveler ve birinci sınıf mat metal gövdeyle premium bir hissiyat sunuyor.

Özel Oyun Optimizasyonu ile Amiral Gemisi Performansı

Telefonda Snapdragon 8 Gen 3 bulnuuyor. Snapdragon 8 Gen 3, cihaz üzerinde 10 milyara kadar parametre ile üretken yapay zeka modellerini destekleyen dünyanın ilk mobil yonga setidir. Qualcom Hexagon NPU tarafından desteklenen bu yonga seti, önceki neslse kıyasla %98 daha hızlı yapay zeka işleme ve watt başına %40 daha iyi performans sunuyor.

Dokunsal geri bildirim, RGB aydınlatma ve diğer kişiselleştirilmiş ayarları optimize eden Red Core R3, birincil yonga setinin daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Sürükleyici Ekran ve Yüksek Hassasiyetli Dokunmatik

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip REDMAGIC 10 Air, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 1600 nite kadar parlaklık ve 2000Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. %93,7 ekran gövde oranıyla dikkat çeken telefon birinci şahıs nişancı oyunlardan MOBA'lar akadar her türde üst düzey deneyim elde edilmesine imkân tanıyor.

Devrim Niteliğinde Soğutma Sistemi

REDMAGIC 10 Air 9 katmanlı bir ICE soğutma sistemine sahip. Bu sistem, geleneksel çözümlerden 13 kata kadar daha fazla performans artışı sunuyor. Olağanüstü verimli soğutma sistemine rağmen telefon çok ince ve çok hafif.

Uzun Pil Ömrü

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon tek şarjla 28 saate kadar kullanım vadediyor. Telefonun 80W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini de belirtelim. Dolayısıyla telefon hem çok uzun kullanım sunuyor hem de çok hızlı şarj oluyor.

Premium Tasarım Özelleştirme ile Buluşuyor

Mat metal çerçeve ve parlama önleyici cam ile üretilen REDMAGIC 10 Air modelinin yan tarafında Magic Key isimli bir tuş bulunuyor. Bu tuşu kamera ve ses profili değiştirme gibi sık kullanılan özelliklere erişmek için özelleştirilebiliyor.

Gemini Desteği

Google tarafından geliştirilen Gemini gerçek zamanlı çeviri, herhangi bir konu hakkında yardım alma, çeşitli soruları yanıtlama ve dahasını gerçekleştirerek deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

Çift 50 MP Kamera

Telefon hem performans hem de çok yönlülük için üretilmiş çift 50 MP kamera sistesmi ile birlikte geliyor. OV50E ana sensör, kamera sarsıntısını azaltmak için optik görüntü sabitleme (OIS), 7P lens ve APL parlama önleyici katman içeriyor. Böylece düşük ışıkta bile detaylı, yüksek kontrastlı ve keskin görüntüler elde ediliyor.

İkinci OV50D 50 MP utlra geniş açılı kamera, kenarlardaki bozulmaları düzelten bir algoritmaya sahip. Bu kamera manzara ve birden fazla kişinin yer aldığı fotoğraflar için idealdir.

REDMAGIC OS 10.0

REDMAGIC 10 Air Andorid 14 tabanlı REDMAGIC OS 10.0 ile birlikte geliyor. REDMAGIC OS 10.0 oyuncuların ihtiyaç duyabileceği güçlü araçlara hızlı erişim sunarak deneyimi üst seviyeye taşıyor. Oyuncular AAA mobil oyunları bilgisayar düzeyinde hassasiyetle oynamak için Host moduna geçiş yapabilir.

Düşük kare hızına sahip videoların oynatımını 120Hz'e kadar kareler ekleyerek pürüzsüzleştiren Frame Interpolation teknolojisine sahip. Daha hızlı erişim ve daha sade bir düzen için kullanıcı arayüzü yenilendi.

Z-Smart Cast 120 FPS'ye kadar düşük gecikmeli ekran yasıtma özelliği mevcut. Sonraki sistem güncellemesinde bu teknoloji Smart Cast olarak isimlendirilecek.

REDMAGIC 10 Air Fiyatı

REDMAGIC 10 Air modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 549 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 699 dolar fiyata sahip. Telefon mayıs ayının sonunda veya haziran ayının başında Türkiye'de de satışa sunulacak.