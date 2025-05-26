24 GB RAM ve 7500 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Fiyatı Ne Kadar?

Uzun süredir merakla beklenen RedMagic 10S Pro+ tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Çok güçlü bir işlemciye sahip telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve yenileme hızıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

RedMagic 10S Pro+ Özellikleri

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip RedMagic 10S Pro+ modeli, OLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı, 1216 x 2688 pikselk çözünürlük, %100 DCI-P3 renk gamı ve 2000 nite kadar parlaklık sunuyor. 229 gram ağırlığındaki telefon 163,42 x 76,14 x 8,9 mm boyutlarında.

En iyi oyun telefonları arasında yer alan 10S Pro+ modeli gücünü Snapdragon 8 Elite'ın Leading isimli hız aşırtmalı sürümünden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu sürüm iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefon 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç adet LPDDR5T RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 7500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

RedMagic 10S Pro+ modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip OmniVision OV50E40 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip OmniVision OV50D ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV02F10 makro kamera yer alıyor.

Telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV16A1Q ekran altı kamera bulunuyor. Android 15 tabanlı Redmagic AI OS 10.0 ile birlikte gelen telefonda çift SIM (nano + nano) desteği mevcut.

Yüzde 95,3 ekran gövde oranına sahip telefonda Gelişmiş bir oyun deneyimi için Red Core R3 çipi de bulunuyor.

RedMagic 10S Pro+ Fiyatı