300Hz Ekranlı Oyun Bilgisayarı Tanıtıldı! Aşırı Güçlü İşlemcisi Var

RedMagic, oyun odaklı yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Tanıtımal birlikte RedMagic 16 Pro isimli bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan biglisayar yüksek yenileme hızı, aşırı güçlü işlemci, gelişmiş soğutma sistemi ve çok güçlü ekran kartı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

RedMagic 16 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Yenileme Hızı: 300Hz yenileme hızı

300Hz yenileme hızı Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel çözünürlük

1600 x 2560 piksel çözünürlük İşlemci: Intel Core Ultra 9-275HX

Intel Core Ultra 9-275HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 / RTX 5080 / RTX 5070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5090 / RTX 5080 / RTX 5070 Ti RAM: 32 GB / 64 GB

32 GB / 64 GB SSD: 1 TB / 2 TB

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan RedMagic 16 Pro, 300Hz yenileme hızı, 4 ms GTG tepki süresi ve 1600 x 2560 piksel çözünürlük sunuyor. touchpad, tuşlar ve kapakta özelleştirilebilir RGB aydınlatma sistemi bulunuyor. Bu, dizüstü bilgisayarın etkileyici bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

RedMagic 16 Pro gücünü Intel Core Ultra 9-275HX işlemcisinden alyıor. 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olan bu işlemci 5.4GHz'e kadar çıkabiliyor. 14. nesil HX serisine göre yüzde 40'a kadar daha yüksek performans sağlayan Intel Core Ultra 9-275HX, oyunlarda ve çolu görevlerde üst düzey bir performans sunuyor.

RedMagic marka yeni dizüstü bilgisayarın ekran kartı seçenekleri arasında NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti bulunuyor. 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan bilgisayarın depolama tarafında 1 TB ve 2 TB SSD seçenekleri mevcut.

Dizüstü bilgisayarda MagicCool 2.0 isimli bir sistem yer alıyor. Bu sistem 3D Ice Kompozit Isı Boruları 2.0 (4+2 matris), VC ısı dağıtıcıları ve faz değişim materyallerini kullanıyor. Böylece yoğun yük altında bile ısı etkili şekilde dağıtılarak bilgisayarın serin kalması sağlanıyor ve performans düşüşü olmuyor.

5, 2.5G LAN, HDMI 2.1 FRL ve üç adet USB-A bağlantı noktasına sahip olan bilgisayar, yüksek hızlı bağlantıları ve çoklu ekranı destekliyor. Tek tıkla geçiş yapılabilen performans modları da mevcut. Bunalrın yanı sıra Mora isimli yapay zeka destekli bir sesli asistan da yer alıyor. Peki, RedMagic 16 Pro'nun fiyatı ne kadar?

RedMagic 16 Pro Fiyatı