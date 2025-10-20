M5 İşlemcili MacBook Pro Performans Testinde Rekor Kırdı

Gücünü M5 işlemcisinden alan MacBook Pro Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte yeni dizüstü bilgisayarın nasıl bir performans sergilediği de belli oldu. Sonuçlara göre Apple'ın güçlü donanımıyla öne çıkan yeni dizüstü bilgisayarı, Geekbench testinde rekor kırarak büyük bir başarının altına imza attı.

M5 İşlemcili MacBook Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Apple tarafından geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni MacBook Pro, tek çekirdek testinde 4 bin 263 puana ulaştı. Bu, Geekbench'in veritabanında tüm bilgisayarlar arasında en yüskek puan. M4 Max 3 bin 914 puan, AMD'nin amiral gemisi işlemcisi Ryzen 9950X3D ise 3 bin 399 puan almıştı. Yeni bilgisayar ayrıca çok çekirdekli testte de önemli bir başarı elde etti.

M5 işlemcili MacBook Pro, çoklu çekirdek testinde 17 bin 862 puana ulaştı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan M4 işlemcili ve 14 inç ekranlı MacBook Pro 14 bin 726 puan, M1 Ultra işlemcili Mac 18 bin 405 puan almıştı. Bu sonuçlar, Apple'ın yeni işlemcisinin çok yüksek bir performans sunduğunu gözler önüne serdi.

M5 İşlemcili MacBook Pro'nun Özellikleri

14 inç Liquid Retina XDR ekrana sahip olan yeni MacBook Pro, HDR içerikler için 1600 nit maksimum parlaklık ve SDR içerikleri çin 1000 nite kadar parlaklık sağlıyor. Bu ekran ayrıca 1.000.000:1 kontrast oranı ve karanlık ortamlarda 1 nite kadar düşen parlaklık mevcut. Bilgisayarad Uzay siyahı ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.

24 saate kadar pil ömrü sunarak kesintisiz bir kullanım deneyimi yaşatan M5 MacBook Pro'yu 96W veya daha güçlü bir USB-C güç adaptörü ile sadece 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj etmek mümkün. Ayrıca yeni depolama teknolojisi sayesinde RAW görüntü dosyalarının içe aktarılması ya da büyük videoların dışa aktarılması gibi işlemlerde yüksek bir performans sağlıyor.

Dynamic Caching teknolojisi, belleği optimize ederek GPU kullanımını önemli ölçüde artırıyor. Bu sayede profesyonel uygulamalarda ve oyunlarda inanılmaz bir performans artışı elde ediliyor. Ayrıca yeni işlemcide uygulamaları başlatmaktan büyük dil modellerini çalıştırmaya kadar her şeyi hızlandıran daha yüksek bellek bant genişliği mevcut.

Apple Intelligence desteğine sahip olan bilgisayarda 12 megapiksel çözünürlüğünde Center Stage kamera ve stüdyo kalitesinde mikrofonlar yer alıyor. Bu, görüntülü görüşme esnasında hem görüntünün hem de sesin kaliteli bir şekilde iletilmesine imkân tanıyacak. Bilgisayarda ayrıca Uzamsal Ses desteğine sahip altı hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

M5 İşlemcili MacBook Pro'nun Türkiye Fiyatı