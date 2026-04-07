16 GB RAM'li RedMagic 11 Air Türkiye'de! İşlemcisi Çok Güçlü

RedMagic 11 Air, 21 Ocak 2026'da tanıtılmasından bu yana en çok beklenen modeller arasında konumlanmıştı. Güçlü işlemcisi, dev bataryası ve daha pek çok özelliği ile ön plana çıkan akıllı telefon şimdi de Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla beraber Türkiye'deki fiyat etiketi de netlik kazandı.

RedMagic 11 Air'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

RedMagic 11 Air'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü için 43 bin 999 TL, 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu içinse 53 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. 12 GB'lık sürüm beyaz renk seçeneği ile sunulurken 16 GB'lık versiyonu ise siyah renk seçeneği ile alınabiliyor. Bu arada RedMagic 10 Air'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan sürümü de şu an bazı çevrim içi mağazalarda 46 bin 999 TL'ye satılıyor.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6.85 inç

6.85 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

1216 x 2688 piksel Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Kalınlık: 7,85 mm

7,85 mm Yükseklik: 163,82 mm

163,82 mm Genişlik: 76,54 mm

RedMagic 11 Air'de Hangi İşlemci Kullanılıyor?

Cihaz, daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 15 serisinin Ultra modeli gibi birçok telefonda tercih edilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile beraber geliyor. Bu işlemci şu an epey revaçta olan PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 120 FPS elde etmenize olanak tanıyor. Yoğun grafiklere sahip olması dolayısıyla sistemi epey zorlayan Genshin Impact'te ise 60 FPS alabiliyorsunuz. Özel soğutma sistemi sayesinde ise oyun oynarken ısınma yüzünden performans kaybı yaşamıyorsunuz.

RedMagic 11 Air Kaç GB RAM ve Depolama ile Geliyor?

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Depolama tarafındaysa 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. RAM kapasitesi ne kadar yüksek olursa o kadar iyi performans elde edersiniz. RedMagic 11 Air, özellikle oyunculara hitap eden bir telefon olduğu için eğer bu cihaza ilgi duyuyorsanız muhtemelen amacınız oyun oynamaktır. Bu durumda ise 16 GB'lık seçeneğe yönelmeniz sizin açınızdan daha faydalı olacaktır.

Bu, yüksek güç tüketen oyun oynarken arkada diğer uygulamaların da sorunsuz çalışmasına olanak sağlar. Tabii ki 12 GB RAM de düşük değil. Yüklediğiniz oyunları yine sorunsuz oynayabilirsiniz ama 16 GB'lık sürüm size daha yüksek verimlilik sağlayacaktır. Türkiye'de iki model arasında 10 bin TL fark olduğunu da belirtelim. Bu arada 16 GB RAM ile beraber gelen 512 GB depolama da cihazda daha fazla oyun ve uygulama barındırmanızı mümkün kılacaktır.

RedMagic 11 Air'in Ekran Özellikleri Neler?

Cihaz, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 2500Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihazın ekran ıise Corning Gorilla Glass ile korunuyor. OLED ekran sayesinde canlı renkler ve derin siyahlar elde ederken yüksek yenileme hızı, menüler arasında geçiş hissiyatını ve genel olarak animasyonları epey akıcı hâle getiriyor.

Oyun telefonunun dokunmatik örnekleme hızı, ekrana dokunuşunuzu hızlı şekilde algılayarak tepki vermenizi sağlıyor. Özellikle PUBG Mobile ve benzeri reflekslerin ön planda olduğu oyunlarda kritik rol oynuyor. Örneğin daha hızlı nişan alıp ateş edebiliyorsunuz. Elbette ki tek faydası oyunlarda görülmüyor. Instagram gibi sosyal medya platformlarında bir fotoğrafı yakınlaştırma da dahil olmak üzere pek çok işlemi daha hassas şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

RedMagic 11 Air Kaç mAh Batarya ile Geliyor?

Telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun bir süre boyunca hiç şarja ihtiyaç duymadan oyun oynayabiliyorsunuz. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde akıllı telefonunuzu şarj etmek için çok uzun bir süre beklemenize de gerek kalmıyor.

Editörün Yorumu

RedMagic 11 Air'in mevcut pazar koşullarına göre uygun bir fiyatla sunulduğunu düşünüyorum. Cihazın güçlü işlemci, dev batarya ve daha birçok dikkate değer özelliği bulunuyor. Özellikle boş zamanlarını oyun oynayarak geçirmekten keyif alan kişiler açısından ideal bir model olduğu kanaatindeyim.