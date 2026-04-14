24 GB RAM'li Oyun Tableti Geliyor! 185Hz OLED Ekran ve Dahası

Oyun tabletleri arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 9 inç

9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1504 x 2400 piksel

1504 x 2400 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: Yaklaşık 8300 mAh

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla önemli avantajlar sağlıyor. Bu avantajlar arasında daha yüksek verimlilik ve daha yüksek hız yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Oyun oynama gibi ağır işlerde 4.6 GHz hızındaki çekirdekler, video izleme gibi aktivitelerde ise 3.62 GHz hızındaki çekirdekler devreye giriyor.

Söz konusu işlemci dah aönce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildilğini belirtelim.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin ekranı 9 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1504 x 2400 piksel çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modelinde ise 9,06 inç ekran boyutu, 1504 x 2400 piskel çözünürlük, OLED ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'nun ekran pralaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 1600 nit veya üzeri bir parlaklık görebilliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Menüler arasında gezerken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada OLED ekranın siyahları derin siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu da tablet kullanmayı çok keyifli hâle getirecektir.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

RedMagic'in yeni oyun tabletinde yaklaşık 8300 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz, bu dev batarya sayesinde tablet çok uzun bir pil ömrü sunacak. Serinin bir önceki modelinde 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 80W veya üzeri bir şarj hızı bulunabilir.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro için 4 bin 199 yuan (27 bin 506 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 4 bin 500 yuan (29 bin 478 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 36 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun hem bataryası hem işlemcisi hem de ekran özellikleri dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde tablette Genshin Impact gibi en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunların bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim.

OLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi ise renklerin çok canlı olması ve siyahların derin siyah olarak gösterilmesi. Benim için batarya kapasitesi de oldukça önemli. Söz konusu tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanıma bile uzun bir pil ömrü sunacağını belirteyim.