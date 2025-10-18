144Hz Ekranlı Oyun Telefonu Tanıtıldı! 8000 mAh Bataryası Var

RedMagic 11 Pro'yu büyük bir merakla bekleyen kullanıcılar için o gün geldi. Yeni telefonun tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte cihazın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Güçlü işlemcisi sayesinde özellikle oyuncuların dikkatini üzerinde toplayan telefon, özellikleri ile size kesintisiz bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

RedMagic 11 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688

1216 x 2688 Maksimum Parlaklık: 2000 nit

2000 nit Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB (LPDDR5T)

12 GB ve 16 GB (LPDDR5T) Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB (UFS 4.1)

256 GB ve 512 GB (UFS 4.1) İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11

Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 Arka Kamera: 50 MP (f/1.88) ana kamera ve 50 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.88) ana kamera ve 50 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP (Ekran altına entegre)

16 MP (Ekran altına entegre) Batarya Kapasitesi: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Bağlantı Özellikleri: Çift SIM, NFC, Bluetooth 6.0

Çift SIM, NFC, Bluetooth 6.0 Suya Dayanıklılık: IPX8 sertifikası

6,85 inç ekran büyüklüğündeki RedMagic 11 Pro, OLED ekran üzerinde 1216 x 2688 çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca 960Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Bu, ekranın saniyede kaç dokunma hareketi algılayabileceğini belirliyor. Bir oyun telefonu olması nedeniyle oldukça büyük önem taşıdığı söylenebilir.

Telefon, gücünü 3 nm üretim süreci ile geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. 2025 yılının Mayıs ayında tanıtılan RedMagic 10S Pro'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

En iyi oyuncu telefonları arasına katılan RedMagic 11 Pro, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5T RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 seçenekleri yer alıyor. Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 ile birlikte gelen cihaz, çift SIM, NFC ve Bluetooth 6.0 desteği sunuyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altına entegre edilmiş bir kamera yer alıyor.

Cihaz, 8000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte cihaz 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi, telefonu şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanma imkânı elde etmenizi sağlıyor. IPX8 sertifikasına sahip olan telefon, belirli bir dereceye kadar suya karşı dayanıklılığa sahip.

RedMagic 11 Pro Fiyatı

RedMagic 11 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 4999 yuan (29 bin 314 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu için 5699 yuan (33 bin 419 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor.