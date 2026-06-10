5G Destekli Ucuz Android Telefon Yolda! Dimensity İşlemci ve Dahası

iQOO'nun yeni telefonu Z11 Lite 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Z11 Lite 5G'nin bazı özellikleri ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen cihazda 8 GB RAM de yer alacak.

iQOO Z11 Lite 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz veya 120Hz

90Hz veya 120Hz Ekran Parlaklığı: 1100 nit civarı

1100 nit civarı İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO Z11 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre iQOO'nun yeni telefonunda Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, son dönemin en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS, çevrim içi FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani yeni telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Orta segmentte konumlanan işlemcinin daha önce iQOO Z10 Lite, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G'de de yer aldığını belirtelim. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

iQOO Z11 Lite 5G, Kaç W Hızlı Şarj Desteği Sunacak?

Z11 Lite 5G, 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Z10 Lite'ta 6000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj desteği mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 6000 mAh civarında bir batarya kapasitesi görebiliriz.

iQOO Z11 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Z11 Lite, 6,7 inç civarında büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz veya 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Dolayısıyla 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Z10 Lite'ta 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1100 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

iQOO Z11 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11 Lite 5G'nin haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve fiyat etiketleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Z10 Lite, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Z11 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu nedenden dolayı iQOO Z10 Lite da muhtemelen Türkiye'de satışa sunulmayacaktır.

iQOO Z11 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Lite için 9 bin 999 rupi (4 bin 837 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Z11 Lite, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon 11 bin rupi (5 bin 323 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 10 bin TL olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iQOO Z11 Lite 5G'nin Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlaması. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradak farkı belirgin şekilde hissetmiştim.