Xiaomi'den Vergi İndirimiyle Alınabilecek Yeni Telefon: Redmi 12 Satışa Sunuldu!

Xiaomi, üstün özellikler ve birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi sunan bütçe dostu akıllı telefonu Redmi 12'yi iki yeni varyantıyla Türkiye'de satışa sundu.

Sadece 8,17 mm kalınlığındaki bu şık cihaz, rahat bir tutuş ve zarif bir görünüm için birinci sınıf bir cam arka yüz ve yeni bir kamera tasarımına sahip.

IP53 derecesi toza ve su sıçramasına karşı dayanıklılık sağlarken, telefon 18W Type-C hızlı şarj portu ve 3,5 mm kulaklık jakı ile geliyor.

Redmi 12, 90 Hz Adaptive Sync özelliğine sahip 6,79 inçlik devasa FHD+ nokta ekranıyla Redmi serisinin bugüne kadarki en büyük ekranı olma özelliğini taşıyor.

Fotoğraf meraklıları için ise Redmi 12, yüksek kaliteli ve ayrıntılı çekimler sağlayan 50MP ana kamera liderliğindeki üçlü kamera ünitesine sahip. Bu kamera ünitesi ana kameranın dışında 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera içeriyor.

Redmi 12 gücünü MediaTek Helio G88 işlemciden alırken, kullanıcılar 1 TB'a kadar genişletilebilir depolama alanıyla fotoğraflarını ve müziklerini dilediğince saklayabiliyorlar. Cihazın 5.000 mAh kapasiteli pili ise 133 saate kadar müzik çalma, 26 saate kadar okuma ya da 16 saate kadar video izleme olanağı sunuyor.

Redmi 12 Özellikleri

Ekran: 6.79 inç, IPS LCD, FullHD+, 90 Hz yenileme hızı

6.79 inç, IPS LCD, FullHD+, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 RAM: 4/8 GB

4/8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makrlo kamera

50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makrlo kamera Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj

5.000 mAh, 18W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13 MIUI 14

Redmi 12 Türkiye Fiyatı