Xiaomi'den Uygun Fiyatlı Modeli İçin Ağustos Güncellemesi!

Xiaomi, uygun fiyatlı modeli için kritik Ağustos 2024 güncellemesini kullanıma sundu. Güvenlik açıklarını kapatarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunan yeni yamayı alan model hangisi? İşte Ağustos 2024 güncellemesini alan Xiaomi modeli!

Redmi 12C İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Xiaomi'nin Ağustos 2024 güncellemesini alan son modeli Redmi 12C oldu. OS1.0.6.0.UCVMIXM yapı numarasıyla gelen güncellemenin 393 MB boyutlarında olduğu ve HyperOS test programı aracılığıyla dağıtıldığı ifade ediliyor. Burada herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise genel kullanıma açılacak.

Güncelleme ilerleyen günlerde otomatik olarak ekranınıza düşecektir. Eğer otomatik bildirimi almadıysanız, Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip ederek yamayı cihazınıza kolayca yükleyebilirsiniz.