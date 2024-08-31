Redmi 14C Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son günlerde ortaya çıkan bolca sızıntının ardından Redmi 14C resmi olarak tanıtıldı. Redmi'nin yeni uygun fiyatlı bu telefonu 6.88 inçlik büyük ekranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte tüm detayları ile Redmi 14C özellikleri ve fiyatı!

Redmi 14C Fiyatı ve Özellikleri

Redmi 14C'nin 6.88 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 600 nit parlaklığa ulaşabilen ekrandaki çentik, 13 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

4 / 6 / 8 GB RAM ve 128 / 256 GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkan Redmi 14C, MediaTek Helio G81 Ultra işlemciyle piyasaya sürülen ilk telefon olma özelliğini taşıyor. G80 ile aynı CPU yapılandırmasına sahip olan bu işlemci Cortex-A75 ve Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Maksimum çalışma frekansı 2 GHz olan işlemci grafik tarafında ihtiyaç duyduğu gücü Mali-G52 MC2 GPU'dan alıyor.

microSD kart yuvası ile depolamayı genişletme imkanı sunan telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera ve yardımcı bir lens bulunuyor. 18W hızlı şarj desteği sunan telefonda 5160 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Yan tarafta parmak izi okuyucu bulunurken, kulaklık girişi korunuyor.

Geceyarısı Siyahı, Adaçayı Yeşili, Rüya Moru ve Yıldızlı Mavi renk seçeneklerine sahip olan Redmi 14C'nin fiyatı 130 dolardan başlıyor.