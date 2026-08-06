Xiaomi'nin Ucuz Telefonu Tanıtıldı! 120Hz Ekran, 6300 mAh Pil ve Dahası

Xiaomi, kısa bir süre önce düşük fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Redmi 17 5G'yi tanıttı. Markanın yeni modeli 120Hz yenileme hızı sunan LCD ekran, 6.300 mAh batarya ve 6 GB RAM gibi özelliklerle geliyor. İşte Redmi 17 5G teknik özellikleri ve fiyatı!

Redmi 17 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 720 piksel (HD+)

Ekran Paneli: LCD (Su damlası çentikli)

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci (Yonga Seti): Unisoc T8300 (6nm mimari, 8 çekirdekli, 2.2 GHz)

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB

Hafıza Kartı Desteği: Var (Özel microSD kart yuvası)

Batarya Kapasitesi: 6300 mAh

Şarj Hızı: 15W kablolu şarj, 7.5W kablolu ters şarj

Arka Kamera: 13 Megapiksel

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Bağlantı Teknolojileri: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4

Bağlantı Noktaları: USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Parmak İzi Okuyucu: Yan tarafta

Boyutlar: 171.56 x 79.47 x 8.15 mm

Ağırlık: 210 gram

Renk Seçenekleri: Soğuk Sis Mavisi, Yıldız Kayası Siyahı, Tüy Sisi Beyazı

İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS 3

Redmi 17 5G Ekran Özellikleri Neler?

Redmi 17 5G'nin ekranı 6,9 inç boyutlarında. HD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen bu panel LCD teknolojisine ev sahipliği yapıyor. 120Hz hızların giriş segment için fazlasıyla iyi olduğunu söylemek mümkün. Zira bu sayede menülerde, oyunlarda ve internette gezerken akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Redmi 17 5G İşlemci Özellikleri Neler?

Modelde Unisoc T8300 işlemcisi bulunuyor. Bu yonga seti 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 7 nm veya daha eski yongalardan daha verimli ve yüksek performansta çalıştığı anlamına gelebilir. Bununla birlikte halihazırda Nubia Air gibi telefonlara da güç veriyor.

Oyun performansında da üzmeyen yonga seti PUBG Mobile gibi yüksek gereksinimli yapımları 60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Redmi 17 5G Kamera Özellikleri Neler?

Redmi 17 5G'de 13 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, bir adet yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere Redmi 15 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde selfie sensörü tercih edildi. Kısacası yeni modelde kamera çözünürlüklerinde bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz.

Redmi 17 5G Batarya Özellikleri Neler?

Cihazda 15W kablolu şarjı ve 7.5W kablolu ters şarjı destekleyen 6300 mAh kapasiteli bir batarya bizleri karşılayacak. Bu pil kapasitesi sayesinde gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak. Karşılaştırma yapacak olursak bir önceki nesilde 7000 mAh'lik bir pil kullanılmıştı. Tıpkı kamerada olduğu gibi batarya tarafında da bir düşüş söz konusu.

Redmi 17 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Redmi 15 5G an itibariyla ülkemizde satışta. Bu doğrultuda yeni modelin de çok yakında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Redmi 17 5G, 4 GB + 128 GB ve 6 GB + 128 GB seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Bununla birlikte mavi, siyah ve beyaz renk opsiyonlarıyla satılacak. Akıllı telefonun fiyatları ise şu şekilde;

4 GB + 128 GB: 999 yuan (7.060 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 13.349 TL

6 GB + 128 GB: 1199 yuan (8.470 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 17.166 TL

Editörün Yorumu

Redmi 17 5G'nin teknik özelliklerine baktığımda özellikle kamera ve batarya tarafında düşüşler olduğunu görebiliyorum. Bu durum doğal olarak kullanıcılarda, 'Bir önceki nesil daha iyi, neden yenisini alayım ki?' şeklinde düşüncelere neden olabilir. Bence bu konuda çok da haksız sayılmazlar. Ancak bu olumsuz detayları bir kenara bırakacak olursak hem fiyatının uygun olması hem de güncel bir model olması sebebiyle cihazın yine de satın alınabileceğini düşünüyorum.