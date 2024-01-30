Redmi, Sadece 2 Ayda 2 Milyondan Fazla Satış Yaptı: Peki Nasıl?

Akıllı telefon pazarı son yıllarda her çeyrekte düşüş gösterdi. Fakat şimdi ise dünyanın en büyük telefon pazarı olan Çin'de işler yavaş yavaş yoluna giriyor.

2023'teki Huawei Mate 60 Pro çılgınlığı dışında, Uzak Doğu'daki alıcılar başka bir telefon serisine takıntılıydı ve hala da takıntılılar ve onları satın almaktan vazgeçemiyorlar.

Akıllı telefon üreticisi küçük bir numara ile milyonlarca telefon satmayı başarabiliyor. Peki ne bu numara? Redmi bu numara ile nasıl 60 günde 2 milyondan fazla telefon satabiliyor?

Bu Basit Numara Düşük Fiyatlardan Geçiyor

Çinli üreticinin basit numarası düşük fiyat etiketi ile sunulmasından geçiyor. Buna ek olarak akıllı telefonlara Snapdragon 8 Gen 3 gibi güçlü birinci sınıf yonga setini de ekleyerek akıllı telefonları milyonlarca satabiliyor.

Haberde bahsedilen telefon; Redmi K70e, Redmi K70 ve Redmi K70 Pro'dan oluşan Redmi K70 serisidir. Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, K70 serisi satışlarının 60 günde 2 milyon adedi aştığını iddia ediyor

Redmi bu gösteriş ritüelini ilk kez gerçekleştirmiyor. Günler önce Çinli telefon, K70 serisinin piyasaya sürüldükten sonra son derece iyi sattığını iddia etti. Redmi, satışların piyasaya sürüldükten sonraki ilk beş dakika içinde 600.000 adedi aştığını söylüyor. Selefi K60 serisinin satış hacmini ikiye katladığı için bu oldukça etkileyici gözüküyor.

Rapora göre Redmi K70 serisi, 15 Aralık ve 30 Ocak tarihleri arasında, toplam 46 gün içinde, 1 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Bu da şirketin günlük ortalama 22.000 adetlik bir satış hacmine ulaştığı anlamına geliyor. Genel olarak, K70 serisi günlük ortalama yaklaşık 33.000 adetlik satış hacmini korudu.

Redmi K70 serisi, farklı yonga setleri, OLED ekran ve hızlı şarj gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Modeller, farklı fiyat aralıklarında sunuluyor ve Redmi K70'in küresel pazarda farklı bir marka adıyla satışa sunulabileceği söyleniyor.