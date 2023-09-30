Xiaomi Redmi K70 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Çin’in teknoloji devi olarak tanıdığımız Xiaomi Redmi telefon modellerine yeni bir seri ekliyor. K70 adı verilen bu seride birden fazla cihaz yer alıyor. Xiaomi Redmi K70 serisiyle ilgili hem özellik hem de fiyat ve çıkış tarihi anlamında firma tarafından yapılmış kesin bir açıklama yok.

Ancak yabancı kaynaklardan elde ettiğimiz verilere göre bu cihazlara ilişkin birçok beklentiden söz etmek mümkün. Peki, Xiaomi Redmi K70 serisinde bulunması beklenen özellikler neler? Bu cihazların satış fiyatı hangi aralıkta olacak? Ne zaman satışa çıkması bekleniyor?

İşte, Xiaomi Redmi K70 serisi ile ilgili en güncel bilgiler!

Xiaomi Redmi K70 Serisi Özellikleri

Xiaomi Redmi K70 serisinde üç farklı model seçeneğinin bulunacağı düşünülüyor. K70, K70 Pro ve K70E isimli bu modellerin özelliklerine ilişkin beklentileri şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Xiaomi Redmi K70 Özellikleri:

İşletim sistemi: Android 13

Ekran: 6.67 inç 2700 x 1224 px AMOLED ekran

8 çekirdekli CPU

Ana kamera 50 MP, ön kamera 16 MP

5120 mAh kapasiteli batarya

8 GB’dan başlayan RAM ve 256 GB’dan başlayan dahili disk kapasitesi

2. Xiaomi Redmi K70 Pro Özellikleri

Batarya: 5120 mAh

RAM: 16 GB

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200 + veya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 16 GB’a kadar

120 W hızlı şarj desteği

120 Hz ekran yenileme hızı

8 çekirdekli CPU

Kamerada yüksek çözünürlük ve 3x yakınlaştırma özelliğinin olması bekleniyor

Xiaomi Redmi K70 serisinde yer alan bu modellere ilişkin tahminlerin farklı kaynaklardan alınmış olduğunu ve tahmine dayalı olduğunu belirtmekte fayda var. Xiaomi Redmi K70E’nin ise K70 Ultra ismiyle piyasaya sürüleceğini paylaşan kaynaklar da mevcut.

Xiaomi Redmi K70 Serisi Fiyatı

Xiamo Redmi K70 serisinin fiyatlarına ilişkin henüz yapılmış net bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu serinin yıldızı olarak nitelendirebileceğimiz K70 Pro’nun Hindistan’da beklenen çıkış fiyatının 43.990 Hindistan Rupisi olduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık olarak 530 dolara denk geliyor.

Cihazın Türkiye’ye gelmesi durumunda vergilerin de ekleneceğini düşünürsek Türkiye’deki satış fiyatının yaklaşık 35.000 TL’yi bulması bekleniyor. K70 ve K70 Ultra modellerinin daha uygun fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi Redmi K70 Serisi Çıkış Tarihi

Xiaomi Redmi K70 için açıklanmış bir çıkış tarihi bilgisine erişilemiyor. Ancak yabancı kaynaklara göre ilk olarak Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen serinin bu yılın sonunda satışa çıkacağı konuşuluyor. Bu bilgiler ışığında K70 serisinin Aralık 2023’te satışa sunulmasının beklendiğini söylemek mümkün.