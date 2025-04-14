Daha Ucuzu Yok! Uygun Fiyatlı Redmi Modeli İçin Tarih Açıklandı

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden Xiaomi, Redmi kataloğuna yeni bir bütçe dostu model eklemeye hazırlanıyor. Redmi A5 adlı bu cihaz için geri sayım başladı. Öyle ki şirket, tanıtım tarihini açıkladı. İşte Redmi A5 tanıtım tarihi ve beklenen özellikleri!

Redmi A5 Tanıtım Tarihi Netleşti

Telefonun tanıtım tarihine geçmeden önce beklenen özelliklerine bakalım. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Redmi A5, en düşük 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Bu seçeneğin fiyatı 75 dolar civarında olacak.

Söz konusu cihaz, 1640 x 720 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6.88 inçlik bir LCD ekranla gelecek. Ekran parlaklığı maksimum 450 nit. Cihazın boyutları 171.7 x 77.8 x 8.26 mm ve ağırlığı 193 gram olacak.

Performans tarafındaysa 12 nm üretim sürecinden geçen ve 1.8 GHz'e kadar hızlara ulaşabilen sekiz çekirdekli Unisoc T7250 yonga seti yer alacak. Bunun yanında 15W hızlı şarjdan beslenen 5200 mAh bataryadan güç alacak. Bu noktada USB-C portu bulunacağını belirtmek gerekiyor.

Öte taraftan Android 15 (Go) üzerinde çalışacağı söylenen model, 32 MP ana kamera ve 8 MP özçekim kamerasıyla gelecek. Son olarak Bluetooth 5.2 bağlantı desteği sunacağını da söyleyelim.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre Redmi A5, 15 Nisan saat 12.00'de duyurulacak. Akabinde bütçe dostu fiyatıyla piyasaya sürülecek.