Redmi G 2021 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Sahip olduğu özellikler ve şık tasarım ile dikkat çeken Redmi G 2021 oyuncu dizüstü bilgisayarı tanıtıldı. Peki, Redmi G 2021 özellikleri ve fiyatı nedir? Redmi'nin yeni oyun bilgisayarına ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Redmi G 2021 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarın Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: 11. Nesil Intel Core i5-11260H / Ryzen 7 5800

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran: 16,1 inç, 144Hz yenileme hızı

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 512 GB

Fiyat: AMD sürümü 1082 dolar, Intel sürümü 880 dolar

Redmi G 2021 olarak isimlendirilen yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı duyuruldu. Yeni oyun bilgisayarı sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile ön plana çıkıyor. G 2021 modelinin işlemci tarafında 11. Nesil Intel Core i5-11260H ve Ryzen 7 5800 olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor.

NVIDIA GeForce RTX 3060 ekran kartına sahip olan bilgisayarda 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken modeli 16,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bilgisayarın ekranı 144Hz yenileme hızı sunuyor.

Çin merkezli Redmi'nin yeni oyun dizüstü bilgisayar modeli Windows 10 ile birlikte geliyor fakat Microsoft, Windows 10'dan Windows 11'e ücretsiz yükseltme seçeneği sunulacağını belirtmişti. Dolayısıyla kullanıcılar Windows 11'e yükseltme yapabilecek.

G 2021 modelinde Hurricane Heat Disipation 3.0 olarak isimlendirilen soğutma sistemi yer alıyor. Bilgisayarın AMD sürümünde 230W güç adaptörü yer alırken Intel sürümünde ise 180W güç adaptörü bulunuyor.

Oyuncu dizüstü bilgisayarının her iki sürümünde de Wi-Fi 6, DTX: X Ultra Sound, arkadan aydınlatmalı klavye, Xiaomi AI akıllı asistan, Thunderbolt 4 ve USB-C desteği mevcut. Redmi G 2021 isimli oyuncu dizüstü bilgisayarının AMD sürümü yaklaşık olarak 1082 dolar, Intel sürümü ise yaklaşık 880 dolar fiyat etiketine sahip.

Bilgisayarın 23 Eylül tarihinden itibaren Çin'de satışa sunulacağı açıklandı. G 2021 modelinin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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