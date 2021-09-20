NVIDIA DLSS Windows 11 için Genişliyor

NVIDIA bir süredir ekran kartlarını ve oyun teknolojilerini Windows 11 için uyumlu hale getirmek üzerine çalışmalar yürütüyor. Şimdi, NVIDIA DLSS uyumlu Windows 11 oyunlarının sayısı artarak yüzün üzerine çıktı.

NVIDIA DLSS Uyumlu Windows 11 Oyunları 100'ün Üzerine Çıktı

RTX serisi ekran kartları ile çalışan DLSS teknolojisi, kalitede bir kayıp olmaksızın yapay zeka yolu ile performansı ve saniyedeki kare sayısını artırmaya yönelik önemli bir sistem olarak öne çıkıyor. Nitekim RTX 3060 ile AAA oyunlarda ortalama 43 FPS elde ederken, DLSS ile bu değerler 76 FPS civarına ulaşıyor.

Tabii ki Windows 11'in giderek yaklaştığı şu günlerde oyunların da bu teknolojiye optimize edilmesi gerekiyor. Şimdi, popüler 28 oyun daha Windows 11'de DLSS ile çalışabilecek şekilde optimize edildi. Bu sayede listedeki oyunların sayısı da yüzün üzerine çıkmış oldu.

Yeni optimize edilen oyunlar arasında Alan Wake Remastered, Deathloop, Far Cry 6 ve pek çok oyun yer alıyor. Bu destekten faydalanabilmek için NVIDIA'nın 472.12 sürüm numarasına sahip en güncel sürümünü indirmeniz gerekiyor. Söz konusu sürüm hem Windows 10 hem de Windows 11 için yayınlanmış durumda.

RTX 3090 Super Nasıl Olacak?

RTX 3090 Super ile ilgili sızıntılar, yeni ekran kartının RTX 3090 ile kıyaslandığında bir miktar daha iyi olacağını işaret ediyor. Yine de bu ufak güncellemeden doğan yenilenmiş bileşenler, onu en güçlü ekran kartı konumuna getirmek için yeter de artar gibi gözüküyor.

ÖZELLİKLER RTX 3090 Super RTX 3090 RTX 3080 Ti CUDA Çekirdekleri 10.752 10.496 10.240 RT Çekirdekleri 84 82 80 Tensor Çekirdekleri 336 328 320 Bant Genişliği 1 TB / s 936.2 GB / s 912.4 GB / s TGP 400W 350W 350W

RTX 3090 Super ile birlikte kullanıcılar, günümüzün en performanslı ekran kartına sahip olabilecekler. Buna karşın söz konusu adımın RTX 40 serisi ile ilgili bazı soru işaretleri yarattığı oldukça aşikar. Tabii ki bu konuda net bir bilgi için NVIDIA tarafındaki resmi açıklamaları beklemek daha doğru olacaktır.