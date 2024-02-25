Oyunculara Özel Yeni Dizüstü Bilgisayar: Redmi G Pro (2024) Tanıtıldı!
Xiaomi, oyunculara özel, donanımlı Resmi G Pro dizüstü bilgisayarı tanıttı. Peki bu yeni bilgisayarda ne gibi özellikler bulunuyor? İşte detaylar!
Xiaomi, oyuncu kullanıcılarına özel dizüstü bilgisayar olan Redmi G Pro'yu (2024) duyurdu. Xiamoi, kendi fiyat aralığındaki en güçlü bilgisayarın bu olduğunu savunuyor.
Redmi G Pro'nun Ne Gibi Özellikleri Bulunuyor?
Redmi G Pro (2024), iki farklı düzenlemeye sahip. İlki, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 16 GB DDR5 RAM ile donatılmış üst düzey model. Diğeri ise, Intel Core i5-14500HXve 16 GB DDR5 RAM içeren bir düzenlemedir. İkincisi, kitlesel pazara daha yönelik.
Bu dizüstü bilgisayarın diğer özelliklere ek olarak 512 GB SSD depolama birimi, alüminyum gövde, 144 Hz yenileme hızı ve 16.1 inç IPS ekran ve bakır borular içeren güçlü bir soğutma sistemine sahip olduğu belirtiliyor.
Redmi G Pro Özellikleri:
- Ekran: 16.1 inç, 2560 x 1600 çözünürlük
- İşlemci: Core i9-14900HX
- Ram: 16 GB DDR5
- Pil: 157W
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows 11
Xiaomi Redmi Note 9 Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?
Xiaomi Redmi Note 9 özellikleri nedeniyle satışa sunulduğu dönemde dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Peki, 2024 yılında Redmi Note 9 satın alınır mı? Bu yazıda söz konusu telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Redmi G Pro'nun satışı 3 Mart tarihinde başlayacak. Satış fiyatının ise 1390 dolar yani 42,837.97 Türk Lirası olduğu açıklandı.
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