Oyunculara Özel Yeni Dizüstü Bilgisayar: Redmi G Pro (2024) Tanıtıldı!

Xiaomi, oyuncu kullanıcılarına özel dizüstü bilgisayar olan Redmi G Pro'yu (2024) duyurdu. Xiamoi, kendi fiyat aralığındaki en güçlü bilgisayarın bu olduğunu savunuyor.

Redmi G Pro'nun Ne Gibi Özellikleri Bulunuyor?

Redmi G Pro (2024), iki farklı düzenlemeye sahip. İlki, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 16 GB DDR5 RAM ile donatılmış üst düzey model. Diğeri ise, Intel Core i5-14500HXve 16 GB DDR5 RAM içeren bir düzenlemedir. İkincisi, kitlesel pazara daha yönelik.

Bu dizüstü bilgisayarın diğer özelliklere ek olarak 512 GB SSD depolama birimi, alüminyum gövde, 144 Hz yenileme hızı ve 16.1 inç IPS ekran ve bakır borular içeren güçlü bir soğutma sistemine sahip olduğu belirtiliyor.

Redmi G Pro Özellikleri:

Ekran: 16.1 inç, 2560 x 1600 çözünürlük

İşlemci: Core i9-14900HX

Ram: 16 GB DDR5

Pil: 157W

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 11

Redmi G Pro'nun satışı 3 Mart tarihinde başlayacak. Satış fiyatının ise 1390 dolar yani 42,837.97 Türk Lirası olduğu açıklandı.