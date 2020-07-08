Redmi K30 Serisi Satış Adedi Çin'de 3 Milyonun Üzerine Çıktı!

Redmi K30 Serisi ile pazara damga vuran Redmi, gerçekten iddiali bir model sunmuştu. Aralık ayında tanıtılan Redmi K30 ve K30 5G, bir süredir satışta. Üzerinden çok büyük bir süre geçmemesine rağmen, 3 milyon adedin üzerinde satan K30 Serisi, tüm dünyada oldukça sevildi.

Sadece Çin'de 3 milyonun üzerinde satış!

Redmi modelleri uygun fiyatı ve yüksek performansı ile biliniyor. K30 Serisi bu politikanın en üst noktası oldu diyebiliriz. Cihazın tasarımı, fiyatı ve performanslı öyle bir birliktelik yakaladı ki, Redmi bu modellerden çok yüksek satış değerleri elde etti. Redmi K30 Serisi sadece Çin'de 3 milyonun üzerinde sattı.

Tabi K30 Serisinin bu başarısı, cihazların devamlılığını sağladı. Şu anda beklenen bir model olan Redmi K30 Ultra, MediaTek Dimensity 1000 yonga seti, 64MP ana kamerası, 33W hızlı şarj desteği ve 4500mAh bataryası ile dikkat çekecek. K30 Serisi'nin bir parçası olması, cihazı daha önemli bir yere taşıyor.

Tabi yeni çıkacak olan K30 Ultra'nın fiyatı bilinmese de, daha önceden satışa sunulan Redmi K30 ve K30 5G modelleri sırasıyla 199 Dolar ve 228 Dolar'a satılıyorlardı. Bakalım Redmi K30 Ultra, yüksek satış rakamları elde edecek mi. Sizce Redmi K30 Ultra'nın fiyatı ne kadar olacak?