Redmi K50 Gaming Edition, 1 Dakikada Satış Rekoru Kırdı

Xiaomi’nin alt markası Redmi, bir süre önce tanıttığı Redmi K50 Gaming Edition akıllı telefonu satışa çıkardı. Merakla beklenen akıllı telefon sadece bir dakika içerisinde satış rekorları kırdı. Daha öncesinde Realme GT 2 serisi, satışa çıktıktan 3 dakika sonra 30 milyon dolarlık geliriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi Redmi, 1 dakikalık satışla 44.2 milyon dolarlık hasılat sağladı.

Satış Rekorları Kırdı!

18 Şubat itibarıyla Redmi K50 Gaming Edition akıllı telefon resmi olarak satışa çıktı. Tanıtımlarıyla kullanıcılarda merak uyandıran ve oyuncular için özel olarak üretilen cihaz, yoğun bir ilgi gördü. Şirket, Redmi K50 Gaming Edition akıllı telefonun satışa sunulmasından sadece 1 dakika sonra yaklaşık olarak 44.2 milyon dolar hasılat elde ettiğini açıkladı.

Redmi K50 Gaming Edition Özellikleri

Redmi K50 Gaming Edition, 120Hz yenileme hızına ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.67 inç OLED FHD+ ekranla geliyor. Bir DCI-P3 renk gamıyla gelen cihaz, HDR10+, MEMC’yi destekliyor ve ayrıca Gorilla Glass Victus korumasına da sahip.

Kamera bölümünde ise 64 megapiksel Sony IMX686 ana sensör; 8 megapiksel 120 derece ultra geniş kamera ve 2 megapiksel telemakro lens bulunuyor. Ön tarafta ise görüntülü arama yapmak için 20 megapiksellik bir Sony IMX596 lens yer alıyor.

Cihaz, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip.

Cihazın fiyat etiketleri ise şöyle;