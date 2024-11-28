Redmi K80 Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Bir süredir sızıntılar ile gündemden düşmeyen Redmi K80 tanıtıldı. Performans ve pil ömrü konusunda önemli yükseltmeler sunan telefon, geçen yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alıyor.

Redmi K80 Özellikleri: Snapdragon 8 Gen 3 ve 16 GB RAM

Pro versiyonu ile benzer şekilde K80 de Snapdragon işlemcisini serin tutmaya yardımcı olan (ve kamerayı da soğutan) yeni bir çift döngülü buhar haznesine sahip. 12 GB veya 16 GB RAM ile satın alınabilen telefon 256 GB ile 1 TB arasında depolama alanı sunuyor.

Redmi K80'in bataryası 6550 mAh kapasiteye sahip. Bu kapasite K70 ile kıyasladığımızda 1550 mAh'lık bir artış anlamına geliyor ve Xiaomi bu bataryanın iki gün boyunca yeterli olacağını söylüyor. Pil yönetimi için özel bir çipe sahip olan telefonun hızlı şarj hızı 90W seviyesinde.

IP68 sertifikasına ve Gorilla Glass 7i korumaya sahip olan telefonun ekranında ultrasonik parmak izi okuyucu yer alıyor. Redmi K80'in 6.67 inç büyüklüğündeki OLED paneli (HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid desteği) maksimum 3200 nit parlaklığa ve 120 Hz yenileme hızına sahip.

Arka tarafında 50 Megapiksel f/1.6 diyaframa sahip olan ana ve 8 Megapiksel ultra geniş kameraya sahip olan telefonun ön kamerası 20 Megapiksel çözünürlüğünde. 8K çözünürlükte 24 FPS ve 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilen telefonun Wi-Fi 7 desteği de bulunuyor.

160.3 x 75 x 8.1 mm boyutlara ve 206 gram ağırlığa sahip olan Redmi K80'in Çin'deki fiyatı 345 dolardan başlıyor.