Amiral Gemisi Katili Redmi K80 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin alt markalarından Redmi, bir süredir gündemi meşgul eden K80 serisi için geri sayıma geçti. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporlar amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacakları yönünde. Peki Redmi K80 serisi tam olarak neler sunacak?

Redmi K80 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla öne çıkan Digital Chat Station, yaklaşan Redmi K80 ailesiyle ilgili yeni ayrıntıları paylaştı. Buna göre standart ve Pro modelinde 6.500 mAh'lik bir batarya mevcut olacak. Dahası, 120W hızlarında şarj olacaklarını belirtelim.

Redmi K80 Pro'da içerisinde ultrasonik ekran içi parmak izi sensörünün yer aldığı 2K 120 Hz OLED bir ekran bizleri karşılayacak. Bununla birlikte, 50 Megapiksel ana kamera, ultra geniş lens ve 50 Megapiksel 3x telefoto sensörün yer aldığı üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Redmi K80 modelinde mevcut en güçlü mobil işlemcilerden Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Pro varyantında ise ekim ayında vitrine çıkması beklenen Snapdragon 8 Gen 4 bulunacak. Son olarak, henüz net detaylar olmasa da serinin kasım ayında vitrine çıkması muhtemel.

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