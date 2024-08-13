Amiral Gemisi: Redmi K80 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi, Ekim ayında Çin'de gerçekleştireceği etkinlik ile Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alan dünyanın ilk telefonları Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'yu tanıtacak. Söylentilere göre Redmi'de bir ay sonra yani Kasım ayında sırasıyla Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemciler donatılan Redmi K80 ve K80 Pro'yu tanıtacak.

Redmi K80 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 İşlemciden Güç Alacak

Son raporlara göre Redmi K80 Pro tek delikli ve ince çerçeveli düz bir OLED ekrana sahip olacak. 2K çözünürlük sunmasını beklediğimiz bu ekran, ultrasonik parmak izi okuyucuya da ev sahipliği yapacak. Yukarıda belirttiğimiz üzere Snapdragon 8 Gen 4'den güç alacak olan telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Şu anda sadece ana kamera ve telefoto kameranın 50 Megapiksel çözünürlüğünde olduğunu ve 3x optik yakınlaştırma sunacağını biliyoruz. K70 Pro'nun aksine, K80 Pro'nun kamera modülünde dekoratif çıkıntılar olmayacak. Redmi K80 Pro cam bir arka ve metal bir orta çerçeveyle karşımıza çıkacak.

Paylaşılan son raporlarda batarya kapasitesinden bahsedilmiyor. Mayıs ayında kapasitenin 5500 mAh olduğu iddia edilmişti. Geçen ayki bir sızıntı ise bunun 6000 mAh olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda 5500 - 6000 mAh arasında bir batarya beklerken, 120W hızlı şarj sunulacağına kesin gözüyle bakıyoruz.