Xiaomi 15 Pro, Selefindeki Önemli Özellikten Yoksun Gelecek!

Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi modelleri için artık sadece birkaç ay kaldı. Geçen yıl satışa çıkan Xiaomi 14 serisi, Çinli şirketi satış rakamlarıyla fazlasıyla memnun etti. Peki Xiaomi 15 serisi benzer başarılara ulaşabilecek mi? Xiaomi 15 Pro'nun ortaya çıkan bazı özellikleri bu konuda soru işaretlerine neden olabilir.

Xiaomi 15 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Xiaomi 15 Pro modeline dair yeni teknik detayları paylaştı. Kaynağa göre modelin ana kamerası Xiaomi 14 Pro'daki değişken diyafram açıklığı özelliğinden yoksun olacak. Şu an için bu özelliğin neden kaldırıldığına dair bir açıklama mevcut değil.

Xiaomi 15 Pro, 50 Megapiksel OmniVision OV50K ana, 50 Megapiksel ultra geniş açı ve 3x 50 Megapiksel periskop sensörlerine sahip olacak. Bunun dışında 2K çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan LTPO AMOLED bir ekrana sahip olması söz konusu. Tanıtımın ise ekim ayında yapılması bekleniyor.

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