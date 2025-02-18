Oyun Canavarı Redmi K90 Serisi Çok Yakında Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında satışa sunulan Redmi K80 serisinin tanıtılmasının ardından serinin Redmi K90 serisinin ne zaman satışa sunulacağı merak ediliyordu. Yeni sızıntı ile birlikte K90 ve K90 Pro modellerinden oluşacak yeni telefon serisinin tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K90'da Qualcomm ve Redmi iş birliği ile geliştirilen özel tasarımlı 3nm+ bir işlemci bulunacak. İşlemcinin tamamen özel bir mimariye sahip olacağı öne sürülmüştü.

Redmi K90 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinin yer alacağı söyleniyor. İddiaya göre telefonun OLED ekranı 2K çözünürlük sunacak. Cihazda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak.

Önceki model olan Redmi K80 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Peki, Redmi K90 serisi ne zaman tanıtılacak?

Redmi K90 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre Redmi K90 serisi ekim ayında tanıtılacak. Eğer bu iddia doğruysa K90 ve K90 Pro mdoelleri beklenenden daha erken çıkacak çünkü K80 serisi kasım ayında duyurulmuştu.