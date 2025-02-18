Samsung Galaxy A26 İçin Kritik Gelişme! Çok Yakında Geliyor

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Galaxy F06 5G modelinin ardından bir Samsung telefon daha satışa sunulmaya hazırlanıyor. Yaşanan yeni gelişmeye göre Samsung Galaxy A26 çok yakında tanıtılacak. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Samsung Galaxy A26 Çok Yakında Tanıtılacak

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntı ile birlikte Galaxy a26 modelinin görüntüleri gün yüzüne çıkmıştı. Yeni sızıntı ise Samsung'un İngiltere, İrlanda ve Latin Amerika'daki web sitelerinde Galaxy A26 için destek sayfaları açtığını gözler önüne serdi.

Cihaz daha önce BIS, TUV Rheinland ve Bluetooth SIG sertifikasyon belgelerinde görünmüştü. Tüm bunlar telefonun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor. Telefonun ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor ancak biraz geciktiğini belirtmek gerekiyor. Galaxy A25 modeli 2023 yılının aralık ayında çıkmıştı.

Önceki sızıntılara göre telefon 6,64 veya 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu ekran 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. 209 gram ağırlığındaki telefon 164 x 77,5 x 7,7 mm boyutlarıyla öne çıkacak.

Serinin önceki modeli 8,3 mm kalınlığında. Dolayısıyla A26 daha ince olacak. Yeni telefonun 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Kameralar artık ayrı halkalar yerine hap şeklinde bir modül üzerinde yer alacak. Kameraların yan tarafında LED flaş konumlandırılacak. Arka yüzeyde ayrıca Samsung yazısı bulunacak.